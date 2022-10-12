中科天元（０１１５６）達成所有復牌指引，申請今早復牌

《經濟通通訊社１２日專訊》中科天元（０１１５６）公布，達成所有復牌指引，已向聯交

所申請自昨日上午９時正起恢復股份買賣。

該集團指，自去年４月１日上午９時正暫停買賣，並認為已就造成停牌之問題作出補救，並

已達成復牌指引所載所有要求，且完全遵守上市規則以令聯交所信納，於７月１２日向聯交所提

交復牌申請。（ｗｈ）

