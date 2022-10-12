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12/10/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒２億元，買盈富沽美團

　　《經濟通通訊社１２日專訊》昨日（１１日）恒指低開２１點，報１７１９４點。最高跌
１０點報１７２０６點，最低跌４２６點報１６７８９點。恒指收報１６８３２點，跌３８４點
或２﹒２３％。
　　北水全日淨流入３１﹒２億元，增加６８９﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基金
（０２８００）、騰訊控股（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）；淨賣出最多的依次
是美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、兗礦能源（０１１７１）。
　　主板成交９１２﹒１億元減少４﹒１％。其中港股通成交１９９億元，佔總成交２１﹒８％

　
＊嚴控防疫政策美團挫＊
　
　　在中共二十大召開之前，官媒《人民日報》連續兩日發文支持中國的動態清零政策，最新文
章指「動態清零」可持續而且必須堅持，這是穩定經濟和保護生命的關鍵，強調「疫情防得住，
經濟才能穩得住，人民生活才能平平安安，經濟社會發展才能平穩健康」。外界解讀，中國不太
可能在二十大結束後便立即放寬防疫規定。
　　盈富基金跌２﹒０２％報１７﹒４９元，北水淨買入９﹒１億元；騰訊控股跌３﹒４９％報
２５４﹒６元，北水淨買入７﹒３億元；恒生中國企業跌２﹒６５％報５７﹒９８元，北水淨買
入５﹒３億元。
　　美團跌６﹒１４％報１５１﹒４元，北水淨賣出４﹒５億元；吉利汽車跌０﹒３９％報
１０﹒２２元，北水淨賣出１﹒５億元；兗礦能源跌４﹒３３％報２７﹒６５元，北水淨賣出
１﹒５億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　　９﹒１５
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　７﹒３１
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　５﹒３４
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　３﹒５７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　０﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－４﹒５４
　　吉利汽車　（００１７５）　　　　　－１﹒４８
　　兗礦能源　（０１１７１）　　　　　－１﹒４５
　　協鑫科技　（０３８００）　　　　　－１﹒１２
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－０﹒８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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