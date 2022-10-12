《日入而息》世茂１７﹒５億人幣售南京項目，仲量聯行促撤辣招

《今天重點》

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世茂集團（００８１３）公布，出售相當於項目公司南京萬智源置業４５％權益，總代價１７﹒

５億元人民幣，估計出售虧損約１﹒４５億人民幣

仲量聯行香港主席曾煥平表示，在加息、全球及區域經濟疲弱及地緣政治局勢等多項因素影響下

，香港樓市很大機會重演１９９９至２００３年期間每年下跌１０％的漫長下行周期，建議特首

李家超在下周公布其首份施政報告時宣布，即時撤銷所有針對樓市的逆周期措施

中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議公報指，全會決定，中國共產黨第二十次全國代

表大會於本月１６日在北京召開。公全會強調，黨的十九大以來５年黨和國家事業的重大成就，

是在以習近平為核心的黨中央堅強領導下、在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下全黨全

國各族人民團結奮鬥取得的

衞生署公布，截至１０月１２日零時零分，本港新增４７８８宗新冠肺炎確診，其中４４２０宗

在本地感染，３６８宗屬輸入個案。再多９名患者離世。另外，在本港輸入個案中發現新增５宗

ＸＢＢ亞系個案，即累計錄得６宗ＸＢＢ及１宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２亞系輸入個案

人行公布，９月份人民幣貸款增加２﹒４７萬億元人民幣，大超市場預期的１﹒８萬億元，同比

多增８１０８億元。作為住房抵押貸款參考指標，住戶中長期貸款新增３４３０億，高於前月的

２６６０億

香港醫務衞生局局長認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作緊急使用

香港建造業總工會宣布，下月１日起，上調１２個工種的日薪，加幅３－１２﹒５％，而混凝土

、扎鐵和挖掘機３個工種則繼續凍薪。工會承認，若計及通脹，加幅不太理想，因要顧及承建商

的承受程度

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《即日市況》

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恒指全日低收１３１點報１６７０１，科指低收８點報３２６９

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《深滬股市》

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科技股爆發救市，滬指收漲１﹒５％收復三千成交回升

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《美元匯價》

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英鎊估計仍然要進一步下跌

歐元最新報０﹒９７０７╱１１，日圓最新報１４６﹒４４╱４７

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《公司資訊》

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匯控（００００５）遭前交易員起訴，指該行存在「史詩級」的搶先交易問題

中國汽車新零售（００５２６）委任李立新為董事會主席

瑞房（００２７２）第三季合約物業銷售額按年升６０％至６１億元人民幣

合生創展（００７５４）９個月總合約銷售按年跌２３﹒２％

ＨＫＴＶ開放日設逾１４０個即場面試職位空缺

中銀香港（０２３８８）第四季投資市場存在季節性優勢

據報字節跳動啟員工期權回購，價格較上輪增９％

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《國企紅籌》

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ＴＣＬ電子（０１０７０）控股股東自８月中以來增持２５００萬股

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《神州民企》

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平安健康（０１８３３）打造骨科疼痛中心，提供專業一站式服務

恒大地產（０３３３３）一筆２１億元人民幣境內債付息期擬延後半年

恒鼎實業（０１３９３）首九個月原煤產量增２９％

世茂（００８１３）售南京物業發展項目料蝕１﹒４５億元人民幣

合景泰富（０１８１３）９月預售額按年跌２１％至４１﹒５億元人民幣

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《中國要聞》

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調查料中國貨幣政策求穩為上，１０月降息降準仍無望

ＩＮＧ表示９月政府債淨發行急升，助推動住宅項目完工

深圳研住建領域進一步深化深港合作

上財調查表示三季度上海消費者信心下降，買房預期回升；三季度上海投資者信心環比同比雙降

銀保監稱已全面叫停新設網絡小額貸款從業機構

首八月中國服務出口增２３﹒１％，進口增１７﹒９％

人行續２０億逆回購利率持平，收水６５０億元；數字人民幣試點累計交易額逾千億元；開展數

字人幣研發試點，對公領域提供支付服務

上海市水務局表示上海自來水供應正常有序

中汽協籲燃油車購置稅減半延續，否則銷量將斷崖下降

邱國正稱兩岸情勢嚴峻前所未見，台灣尤其應盡量克制

小馬智行與速騰聚創合推自駕、智慧交通規模化應用

Ａ股增持回購雙增，近３０家公司實施二輪以上回購

傳將接入阿里付費會員８８ＶＩＰ，騰訊視頻回應表示暫無計劃

百度地圖切換為北斗優先定位，國慶假期日定位量突破１５００億次

外交部表示中國堅定支持經濟全球化，推高水平對外開放

七中全會公報：中共確立習近平在黨的核心地位

中共第二十次全國代表大會１０月１６日在北京召開

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒１９％，金管會擴限空令稱仍有措施救市

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《其他消息》

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陳茂波稱香港正發展成綠色金融樞紐為國家作更大貢獻

譚耀宗稱二十大不影響中央對港政策，冀增通關配額

何栢良稱本港具推「０＋０」條件，應調整「疫苗通行證」適用範圍

鄧飛稱荃灣聖芳濟處理符合程序，教育局罰則應有劃一清晰指引

金管局紐約時段承接約１０﹒２１億港元沽盤；跨機構督導小組推出「可持續金融實習計劃」

黃智亮稱新加坡和香港樓市走勢保持分化

證監會向ＡＲＣＭ罰款１７５萬元並禁止其前高層重投業界兩個月

建造業總工會公布１２個工種下月起加薪３－１２﹒５％

中小企９月營商指數下跌，零售、飲食及物流業較差

國際資訊科技博覽「智慧生活展館」介紹多項改善民生智慧生活科技

深股通額度全日用９億元，外資連續兩日淨流出；滬股通全日流出４５億元，外資淨流出５９億

元

渣打香港推七天港元定期存款利率優惠高達５厘

羅兵咸永道表示上半年私募及創投對ＴＭＴ行業投資較去年下半年放緩

仲量聯行表示港樓或重演９９年下行周期，倡全面撤辣

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《俄烏開戰》

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Ｇ７領導人與澤連斯基視像會晤，承諾堅定支持烏克蘭

俄安全局指烏克蘭情報首腦策動克里米亞大橋恐襲

烏克蘭連續第３天拉響防空警報，總統籲Ｇ７派觀察員

被指近期曾與普京討論俄烏戰爭，馬斯克連番否認

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《國際要聞》

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昂山素姬被軍政府判貪腐罪成，再被判監３年

英王查理斯三世與王后明年５月６日加冕

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《外圍經濟》

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Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ的旗艦ＥＴＦ今年暴跌６２％

ＩＭＦ下調明年全球經濟展望，表示最壞時刻尚未到來

新加坡疫後重開熱錢湧入，推高物價影響本地民生

日圓早盤再貶至２４年低位，南韓央行加息半厘

歐洲央行決策者表示七國集團的外匯干預可以很有效

澳洲儲備銀行官員表示中性利率是政策指南，不是目標

生意不足，美國按揭貸款公司解僱員工

聯儲局前主席柏南克獲諾貝爾經濟學獎惹爭議

英倫銀行料押後月底售債計劃，避免市場出現新波動

英國經濟８月意外萎縮，經濟衰退風險加劇

瑞信正受美國司法部調查有否仍在協助美國客戶向當局隱瞞資產

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《大國博弈》

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傳美國對至少兩家在華經營非中資芯片製造商豁免限制

官媒引述朔爾茨稱反對與中國脫勾，外交部表示積極評價

科磊停供中國晶圓廠，包括外資半導體企業在華廠房

金管局表示銀行沒義務遵守外國政府實施的單方面制裁

外交部表示抱守中國威脅舊思維只會害人害己

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《新冠肺炎》

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本港新增４７８８宗確診，發現多５宗ＸＢＢ亞系個案

上海昨新增新冠本土感染者３８人，１０地升中風險

全國新增本土陽性跌至１７６０宗，北京增１０例確診

台灣新增新冠本土病例再破５萬宗，增３７宗死亡

蕭傑恒料今冬將現新變種病毒，確診數字勢升

政府暫緩廢除屬濫發之免針紙，直至高院作進一步指示

楊何蓓茵稱暫緩執行拒認免針紙安排適用於政府僱員

江玉歡稱頒令暫緩免針紙失效不會打擊政府管治威信

法庭將討論局長廢除免針紙權力，林志釉收市民求助

港府今日起陸續增設９個疫苗接種點

港府批准復必泰疫苗兒童及幼兒配方在港緊急使用

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