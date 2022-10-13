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即市新聞

13/10/2022 07:46

《日出而作》美股繼續六連跌，會議紀錄顯示仍需加息壓抑通脹

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　　　（％）
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　　紐約道瓊斯　　　　２９２１０﹒８５　跌　－２８﹒３４　－０﹒１０％
　　標普５００　　　　　３５７７﹒０３　跌　－１１﹒８１　－０﹒３３％
　　納斯達克　　　　　１０４１７﹒１０　跌　　－９﹒０９　－０﹒０９％
　　倫敦富時１００　　　６８８５﹒２３　跌　－７４﹒０８　－１﹒０６％
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２２０﹒２５　跌　－５２﹒６９　－０﹒４３％
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　５８３３﹒２０　跌　　－７﹒３５　－０﹒１３％
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　　﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４６﹒７４２６，歐元兌美元０﹒９７０５
　
　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　耀才證券（０１４２８）中期純利下跌歸因港股成交量大減
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　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　醫思健康（０２１３８）寵物醫療３－５年目標市佔率１５％　　　　
　　加科思（０１１６７）與默克臨床試驗聯合治療結直腸癌　　　　　　
　　百濟神州（０６１６０）產品百悅澤獲無進展生存期優效　　　　　　
　　ＥＰＲＩＮＴ集團（０１８８４）違規漏報借出貸款９３４萬元　　　
　　ＬＦＧ投資控股（０３９３８）７８０萬元購指數股票型基金Ａ股　　
　　帝國科技（００７７６）核數師羅申美辭任，國富浩華接任　　　　　
　　協鑫科技（０３８００）批准發Ａ股內地上市提議　　　　　　　　　
　　瑞斯康（０１６７９）發新股降至８１１８萬股，３認購協議失效　　
　　賢能集團（０１７３０）租新加坡工業物業，使用權涉５３１０萬坡元
　　天譽置業（０００５９）遭清盤呈請，涉未還逾２２００萬美元　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　五礦資源（０１２０８）公布剛果採礦租賃聲稱終止，礦山遭武裝佔領　
　　招商局置地（００９７８）第三季銷售額同比升５７％　　　　　　　　
　　洛陽鉬業（０３９９３）回應剛果ＴＦＭ公司傳言非真實　　　　　　　
　　中集（０２０３９）引３股東入集瑞重工料蝕近３億人幣　　　　　　　
　　華融金控（００９９３）擬掛牌售不良資產涉５１億人幣　　　　　　　
　　拉夏貝爾（０６１１６）子公司遭申請破產，存減值風險　　　　　　　
　　紫金礦業（０２８９９）４０億人幣購海域金礦３０％　　　　　　　　
　　招金礦業（０１８１８）逾８億人幣增持海域金礦股權　　　　　　　　
　　中國金茂（００８１７）獲中國宏泰（０６１６６）股東承諾贊成私有化
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　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　佳辰控股（０１９３７）１１６８萬人幣購江蘇第二幅地建廠
　　龍光集團（０３３８０）９月銷售額跌７２％　　　　　　　
　　安東油田服務（０３３３７）第三季新增訂單跌３３％　　　
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　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　滬深交易所優化發布一批指數，引導長期資金配置
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　　　　　　　《中概股速遞》　
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　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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　　　　　　　　　　　　《低碳變革》　
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　　世銀發表稱中國需投資１７萬億美元實現２０６０年碳中和
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　聯大通過譴責俄羅斯吞併烏克蘭四區決議，中國投棄權
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　　　　　　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　美國９月ＣＰＩ即
　　將出爐，日圓再度
　　貶至２４年低位　
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　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　金正恩督師，北韓
　　核部隊昨試射２枚
　　遠程戰略巡航導彈
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　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中國擬進口巴西玉
　　米，減少對美國依
　　賴及替換烏克蘭　
　　白宮發表新版國家
　　安全戰略需要與中
　　國有效競爭　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　市場預計仍然高通
　　脹，加密貨幣輕微
　　高走　　　　　　
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