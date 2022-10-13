《匯市走勢》美國９月ＣＰＩ即將出爐，日圓再度貶至２４年低位

《經濟通通訊社１３日專訊》美國９月消費者價格指數（ＣＰＩ）即將於周四（１３日）出

爐，美元周三（１２日）持穩，但日圓再度貶至２４年低位。另一方面，由於英倫銀行暗示願意

延長救市期限，英鎊自２周低位反彈。

紐約尾盤美匯指數維持在１１３﹒２６。美元兌日圓升至１４６﹒９０，或０﹒７５％，已

超出日本政府上月干預匯市的水平。市場分析指，美國持續大幅加息，日本央行堅持寬鬆，將為

日圓帶來更多下行壓力。

此外，英倫銀行原擬在周五（１４日）結束緊急購債計劃，但卻引起市場波動，《金融時報

》稱，該行已向銀行暗示願意延長計劃。消息帶動英鎊兌美元反彈，最新報１﹒１１０２，或

１﹒１％。

歐元兌美元報０﹒９７０９。澳元兌美元報０﹒６２７６。紐元兌美元報０﹒５６１１。美

元兌瑞郎報０﹒９９７５。美元兌加元報１﹒３８１４。

市場預測，美國９月ＣＰＩ按年增８﹒１％，增幅持續放緩。但在ＣＰＩ出爐前，美國周三

公布的９月生產者價格指數（ＰＰＩ）按年增８﹒５％，超出市場預期的８﹒４％，顯示通脹壓

力仍未緩和。

而同日公開的９月聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議紀要顯示，聯儲局將在短期內維持升息

，致力令通脹回到２％的目標。市場人士因此相信，聯儲局仍將在１１月加息７５個基點。

（ｊｆ）

