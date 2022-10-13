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13/10/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指重要關口仍看１８１６４

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和
４２﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。昨天（１２日）港股略為低開後，繼續有不輕的沽壓；但
低位喜見好友大戶入市維持秩序，跌勢很快便告喘定。午市受惠於大幅揚升的內地股市，港股掉
頭急升；恒指曾經一度升上１７０４１，高於上日收市位１６８３２，可惜始終報跌收場。轉跌
為升的市況再度為好友帶來憧憬，只怕回升的勢頭不能於本周未前持續，局勢維持「一浪低於一
浪」。
　　假設昨天低位１６４３９為新一輪反彈浪的起點，有意博超短期反彈的投機者可將目標放於
自本月５日高位１８１６４起跌幅的０﹒２３６倍╱０﹒３８２倍╱０﹒５倍量度升幅水平。若
見「下跌裂口」１７４４９－１７７１８有勢被完全補回，我們才看下站升浪目標１８１６４。
須注意的，為只有於前升浪頂１８１６４被升越後，港股大市才具條件正式展開短期新升浪。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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