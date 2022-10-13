《行內行外－梁崇讓》人生有幾多個十年？

《行內行外》「人生有幾多個十年？」這是２００９年一套電視連續劇，主角柴九的經典金

句，雖然此劇至今已過了十多年，但現仍常有人用此朗朗上口的金句掛在咀邊，只因這正是每個

人的人生必然寫照。日前有報道指強積金今年的回報強差人意，強積金總資產蒸發的金額，令每

個打工仔的人均帳面虧蝕超過５萬多元，加上預期未來經濟仍不樂觀，相信總資產仍會下跌，料

打工仔這強積供款金，只好繼續成為大戶甘飴的點心。這現象引起關心打工仔退休生活的社會人

士關注，香港強積金的設計或結構是否存在問題？是否能給打工仔退休後真有實際保障？



＊積金蒸發，如何退休＊



普遍來說，打工仔出來工作至退休年齡大約有４０年光景，如退休時無法取回勞資雙方已供

的款項和沒有跑贏通脹的回報，那就失去了設計強積金的原意了！如打工仔拼博了幾十年，每月

所供的款項到最後只有水瓜打狗，這情何以堪！那麼多叫人慨嘆「人生還要捱多少個十年呢？」

退休後的漫長日子又怎樣過呢？一旦想起心裏自然感到非常唏噓和無奈，那強積金的政策是否在

幫倒忙呢？剛在２０２２年６月３０日《行內行外》－「保障市民生計慶回歸」文章內容也討論

過強積金的問題，只是並未獲得社會和工會組織的迴響和關注。

近日有傳媒報道有關香港的全面退休保障制度，認為強積金制度存有漏洞，只造就了金融機

構獲得利益，對打工仔毫無保障，這想法正與筆者不謀而合，引發起筆者再問上次的朋友，有關

其強積金總資產的變化情況，他回覆稱他的強積金總資產又減少一成，前後共少了近半，他續謂

兩年後已屆退休年齡，如總資產沒有回升，沒有工作收入，又沒有公屋，以往收入僅夠糊口，現

又沒有其他積蓄，到時候真不知如何生活？提取全部強積金或是分階段提取，令日後的生活可以

過下去？只是如何應對通脹和能否有足夠的資金渡過餘生？這已令他感到頗多疑問和憂慮？還有

如不提取，總資產持續下跌，那更不知甚麼辦了？雖然有關當局多次聲明強積金是長線投資，無

需擔憂一時的波動，但朋友說他已屆退休年齡，試問人生有多少個十年去等呢？

目前香港的人口結構正在老齡化，退休人士也愈來愈多，如大部分退休人士連供款的數額也

收不回來，安老生活又如何有所保證呢？筆者雖屬金融業專業人士，但面對以上種種強積金投資

得不到保障所產生的結果，真是啞口無言！只望有關的壓力團體能多發聲，議會也應作出討論，

和有關當局的政策能作出改善吧！



＊券商結業，歷年新高＊



不過，目前香港的難題多如繁星，特區政府似乎仍是一籌莫展啊！而證券業的難題也不少，

融資市場的份額早已被上海超越，而目前正面臨新加坡的挑戰，日前全球金融中心指數的最新排

名顯示香港已被新加坡超越，新加坡已升至第三位，僅次於紐約和倫敦，真被筆者不幸言中，「

紐倫港」變成「紐倫坡」了。雖然筆者曾強調香港只要做好自己，無須刻意與新加坡比較，但很

多消息圍繞總是對香港不利，加上香港人才外流日趨嚴重，多間外資企業的總部也搬離香港，連

惠理集團（００８０６）也計劃將部分香港員工調遷往新加坡，並增加新加坡的人手。有消息指

香港自２０１８年開始至今已減少了３０萬勞工，就算日後經濟活動復常運作，一時半刻也沒有

足夠人手運作，國泰航空（００２９３）也因早前經過一輪大裁員，現面對航運業有機會恢復正

常，只好急急高調公布要大量招聘人手，否則根本無法增加班次。

回說金融服務業，有傳媒報道據港交所資料顯示年初至今已有４１間證券公司結業，只過三

季已創歷年結業新高，其中包括某些已經營多年的老牌證券公司，這種現象顯示業界經營越來越

困難，業內人士對前景也不表樂觀，這也直接影響業界從業員的生計，最令人感到詫異的是今次

在結業名單中，竟然包括資本實力雄厚的中資公司，連中資企業也不願意經營下去，可見現時業

內的經營環境如何惡劣！這證明本工會一直強調撤銷最低佣金制，等於直接切斷了單靠佣金收入

的業界群體生存的條件和空間，今日這句話得到印證，但悲劇發生已無可挽回。

雖然有消息指明年將推出雙幣股票市場莊家機制，為港股通增設人民幣櫃台作準備，政府更

計劃於今年內修訂法例，豁免市場莊家就雙幣股票進行特定交易涉及的股票買賣印花稅，而多家

藍籌公司也聲明會研究增設人民幣交易以支持香港雙幣計價股票的發展，從而鼓勵香港上市企業

增設人民幣櫃台，增強香港作為離岸人民幣中心的地位，這可提升市場的流動性，增加本地市場

和國際資金的吸引力等等。不過發聲支持的全是銀行或大財團，特區政府一直以來都漠視金融服

務業弱勢群體的應有權益，因此所推行的政策對弱勢群體來說，可算是全無幫助和得益，這也令

香港無法吸納和挽留的本地人才，因此除了房屋政策無法惠及廣泛基層市民外，這也是香港無法

與新加坡相比的其一死穴。



＊政策矛盾，人才流失＊



後記：通脹和加息已是今年和明年民生所面對的頭號敵人，加息能否遏止通脹還是未知之數

，但通脹和加息已令民眾加重了生活的負擔，經濟不景出現了結業潮，連麵包店和餅店也要欠薪

和欠強積金而結業，這頗為罕見。《行內行外》文章曾提及兩餸飯行業的興起，雖然此類店舖愈

開愈多已存競爭激烈，但排隊的人龍卻沒有減少，可見在需求增加下，兩餸飯已成為普羅市民心

中的恩物，現時兩餸飯行業已發展至中環商業中心區，更有報刊媒體作了廣泛的專題報道，這種

新經濟和大勢所趨的現象，是喜還是憂？只好留待有關官員細心想想了。

在通脹和加息壓力下，打工仔自然希望加薪以減輕日常生活的壓力，今年初公務員和港交所

（００３８８）員工已獲得加薪，的士起表價也獲得調整，日前外傭的「規定最低工資」將調高

２﹒２％，由每月４６３０元增至４７３０元，雖然獲得調高最低薪金，但有工會組織認為這次

加薪是一種侮辱，只因其加薪幅度雖然只是略低於政府公務員和港交所等機構，但實質所加的金

額只是１００元，所得的實際金額比公務員和其他行業的員工少得多，根本對抵抗通脹毫無幫助

，不過相對金融服務業靠佣金生存的從業員已好得多了，起碼不會有零薪金出現，香港的最低工

資已凍結了４年，但撤銷證券服務業的「最低佣金制」已凍結近２０年了，令行業走向零佣金之

路，試問怎不令靠佣金生存的業界群體感到唏噓和絕望呢？

面對人才荒的問題，有消息指特首的施政報告會有一系列措施「搶企業，搶人才」，筆者也

談論了多次，挽留或留住本地人才才是社會根本之源，外來人才隨時只是暫時性的停留，形勢或

環境上任何的改變都會離開，香港整天在喊沒有人才，又提出辦法來吸納人才和以免人才流失，

但另一方面，卻又是趕走人才的始作俑者，政策總是矛盾重重，真不可思議啊！就以證券及期貨

服務業為例，撤銷了最低佣金制引致零佣金的惡性競爭，導致行業發展和從業員生活也成問題，

試問行業內單靠佣金收入的聯繫中介人人才又會如何安心留在行業打拼呢？人生真不可能有多幾

個十年啊！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

