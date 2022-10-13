《缸邊隨筆－石鏡泉》今晚美ＣＰＩ

《缸邊隨筆》今晚（１３日）美ＣＰＩ又是全球矚目。上個月市場估會是８﹒１％，公布為

８﹒３％，於是市場反艇。今晚筆者估開細，原因？



１﹒ 消費者無錢啦！



美國消費者是靠碌卡來應付高通脹下的消費，雖然美國工資有上升，但升幅追不上物價╱生

活費用的升幅，結果就只好碌卡。



今年首８個月，美國消費者平均每月碌了３１０億美元的卡數，碌碌下，卡數會愈碌愈大。

卡數不同銀行貸款，舊債未清，新債免問。卡數只要清到利息，新債仍可碌碌碌，卡數是個滾雪

球般可以愈碌愈大。



今年８月美國的卡欠數調查增加了１８﹒１％，達３２２億，年率化，是年增８﹒３％，

３２２億卡數，是高於市場預期的２４０億增長，估低了，是因為７月的卡數增長稍放緩，只增

６﹒８％。而在２０１９年疫前，這個增長率只為３﹒６％，與工資年增長率是相若，才不會有

碌爆卡之虞。但如８月增長率是１８﹒１％，年增長率是８﹒３％時，就是超於年工資增長率，

亦反映美國人可能儲蓄已被花光光，不能不靠借靠碌卡度日，這個「借」總有個限度。８月的卡

數據，在１０月初才出爐。



美儲局主席鮑威爾一直謂：「ｈｏｕｓｅｈｏｌｄｓ ａｒｅ ｉｎ ｖｅｒｙ

ｓｔｒｏｎｇ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｓｈａｐｅ」（美國家庭財務形勢好），果真？



美國消費者如計入卡數、學生貸、車貸、房貸，共有債務１６兆。債台高築仍可視為財務形

勢好，要先有借有還，並要準期還。不過據Ｌｅｎｄｉｎｇ Ｔｒｅｅ這個機構數據：



１）３２％的持卡者在過去６個月都是遲找數；



２）為甚麼遲找數？６１％持卡者謂無錢找數。



碌卡度日有兩個掣肘：



１）卡有個消費上限，不可碌爆，一爆，就只好紮炮；



２）卡數還不到，會被收卡。



＊美國就業前景將轉劣＊



２﹒ 打工仔失業啦！



雖然１０月公布的就業數據是叫利好，但美國打工仔的就業前景將轉劣，職位空缺，大減了

１１０萬份空缺。減額最多的是在醫療和社福業（減２３﹒６萬個職位）、服務業（減１８﹒３

萬個）和零售業（減１４﹒３萬個）。



一直以來，市場多關注新增職位的增減，少談職位空缺。事實上職位空缺是就業前景的探射

燈，如職位空缺減至零時（當然這不大可能），這代表甚麼？代表打工仔可揀的工少了，是就業

市場轉黯淡之兆，雖然今時美國仍有一千萬個就業空缺。但已是自２０２１年１０月以來最少空

缺的，如再惡劣發展、發展下，美國打工仔就不大好過了。無收入或少了收入，怎有勁消費？物

價能不下？



有謂一葉知秋，這亦或許解釋了為甚麼９月的新增職位是自２０２１年４月以來最少的，老

闆要縮皮呀！



３﹒ 房價跌



推動消費物價指數上升的一個推手是美房價升，但在加息壓力之下，美國２０個城市的綜合

房價都跌啦。房價跌，租金價也跌，美工人薪金與租金的鉸剪差愈來愈大，租金也只好跌。



４﹒ 通脹預期回下



剛公布的紐約聯儲局調查顯示，美國消費者對未來一年的通脹預期有回下。為甚麼通脹預期

有回下？因為消費者預期他們的家庭消費會回下，消費者估自己會慳啲使，即是撳住荷包。人人

慳啲，消費與物價都可望回下。



５﹒ 其他



油價回下了（雖然之後會升），二手車價又跌，新車價又跌，這都不講了。



綜合以上，所以就估今晚美消費物價指數會開細。



昨日港股低位回升，如果今晚美消費物價指數又開細，咁，周五時，港股會點呢？



不過，又唔好咁開心，還要留心隻百厭星君：英鎊與英債。唉！點解會咁進退失據㗎，英金

融業果真氣數盡？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

