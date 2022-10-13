《盤後部署》港股持續陰跌難抵擋，１０月大市難有出路

《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股繼續收跌，納指再創下兩年低位，並連跌六日，美聯

儲局會議紀要顯示，官員認為有必要採取行動維持限制性政策；港股方面則繼續下試，恒指今早

繼續低開低走，內房股跌幅顯著，碧服（０６０９８）及碧桂園（０２００７）跌逾一成，加上

其他科技股繼續捱沽，騰訊（００７００）、阿里（０９９８８）、美團（０３６９０）跌近

２％，最終大市收報１６３８９，跌３１１點或跌１﹒８７％，主板成交８４９﹒９２億元。國

企指數報５５６０，跌１３１點或跌２﹒３１％。恒生科技指數報３１５７，跌１１１點或跌

３﹒４２％。

內地股市微跌，上證綜合指數報３０１６，跌９點或跌０﹒３０％，成交３１７７﹒６５億

元人民幣。

深證成份指數報１０８１７，跌２０點或跌０﹒１９％，成交１８１７﹒０７億元人民幣。



＊港股跌穿９７年高位，更跌穿月線圖「牛熊線」＊



近期股民熱話，是恒指失守１９９７年高位，當年恒指見高位１６８２０點之後，隨後港股

一整年直瀉，直到１９９８年８月低見６５４４點後反彈，令人聯想今年港股會否低見「四位數

」；另一方面，觀看月線圖，恒指從８月開始，已經失守２５０天線（現為２０８５６），而且

似乎未見有反彈跡象，恒指１０月似乎難有起色。

從月線圖顯示，近３０年恒指幾乎都在「牛熊線」或其附近開始有資金湧現，從而反彈。不

過，此輪加息周期情況比起過往更惡劣，其中一點是美國通脹問題，主因是油價拉高通脹，而美

國與中東之間的裂痕似乎正在加大，只要ＯＰＥＣ一日不增產，美國都難以單用「加息」一招來

壓抑通脹，長遠而言，環球資金都將繼續流入美元，令全球股市陷入困局。

尷尬的是，港元是與美元掛勾，但港元並非與美元及資產存在對等關係，即美元升值對港元

及港股而言無太大正面作用，恒指跌入「四位數」並非夢話，投資者目前確實是「現金為王」，

皆因此輪跌浪可能是３０年一遇，不論樓、股都可能「返到革命前」。（ｕｌ）

