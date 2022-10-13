【國際要聞】金正恩督師，北韓核部隊昨試射２枚遠程戰略巡航導彈

《經濟通通訊社１３日專訊》北韓朝中社周四（１３日）報道，朝鮮國務委員會委員長金正

恩昨日現場指導戰術核武部隊，試射２枚遠程戰略巡航導彈。

據報道，２枚導彈沿著西部海域上空，分別以橢圓形及八字型軌跡飛行，命中２千公里外的

靶標。金正恩對試射表示滿意，並矢言要無休止及加速發展國家核武力量。（ｊｆ）

