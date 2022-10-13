《台股攻略－黃振宇》隨環球股市走弱，台股再度探底

《台股攻略》台股隨著環球股市走弱，電子、金融、航運等板塊同步下挫，拖累大市再度探

底，失守萬三點關口，指數最終收１２８１０點，跌２７０點，成交金額為２０８０億元（新台

幣．下同），三大法人合共淨賣出１０６﹒６６億元。

電子股方面，台積電反彈乏力，收３９５元，跌０﹒６％，續創２７個月新低；鴻海收

１０３﹒５元，升０﹒５％；聯發科收５４４元，跌０﹒９％。此外，隨著美國對中國的晶片管

制影響持續發酵，特定應用積體電路（ＡＳＩＣ）及智慧財產權（ＩＰ）股再度受挫，金麗科、

創意同步跌停；世芯－ＫＹ跌８﹒７％、威盛跌７﹒３％、力旺、Ｍ３１及智原均跌逾２％，而

晶心科則逆市升２％。金融股受壓，國泰金跌５﹒３％、開發金跌４﹒１％，中信金跌３％、富

邦金跌２﹒９％；高雄銀、華南金、臺企銀、玉山金、新產、京城銀、台新金等均跌超過３％。

台灣指揮中心今日起放寬邊境措施，入境檢疫改為「０＋７」，但相關概念股不敵大市拖累，航

空雙雄長榮航、華航均跌停；貨櫃三雄長榮跌１﹒７％、陽明跌３﹒７％、萬海跌４﹒３％；觀

光股的鳳凰跌停，新天地、雄獅、華園、雲品、柏文均跌６％－９％。

美國將公布ＣＰＩ通脹數據，若通脹維持高企，美聯儲局加息機會將增加，料對台股帶來震

盪，短期宜保留資金，先行觀望市場動向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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