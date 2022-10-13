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13/10/2022 18:00

《台股攻略－黃振宇》隨環球股市走弱，台股再度探底

　　《台股攻略》台股隨著環球股市走弱，電子、金融、航運等板塊同步下挫，拖累大市再度探
底，失守萬三點關口，指數最終收１２８１０點，跌２７０點，成交金額為２０８０億元（新台
幣．下同），三大法人合共淨賣出１０６﹒６６億元。
　　電子股方面，台積電反彈乏力，收３９５元，跌０﹒６％，續創２７個月新低；鴻海收
１０３﹒５元，升０﹒５％；聯發科收５４４元，跌０﹒９％。此外，隨著美國對中國的晶片管
制影響持續發酵，特定應用積體電路（ＡＳＩＣ）及智慧財產權（ＩＰ）股再度受挫，金麗科、
創意同步跌停；世芯－ＫＹ跌８﹒７％、威盛跌７﹒３％、力旺、Ｍ３１及智原均跌逾２％，而
晶心科則逆市升２％。金融股受壓，國泰金跌５﹒３％、開發金跌４﹒１％，中信金跌３％、富
邦金跌２﹒９％；高雄銀、華南金、臺企銀、玉山金、新產、京城銀、台新金等均跌超過３％。
台灣指揮中心今日起放寬邊境措施，入境檢疫改為「０＋７」，但相關概念股不敵大市拖累，航
空雙雄長榮航、華航均跌停；貨櫃三雄長榮跌１﹒７％、陽明跌３﹒７％、萬海跌４﹒３％；觀
光股的鳳凰跌停，新天地、雄獅、華園、雲品、柏文均跌６％－９％。
　　美國將公布ＣＰＩ通脹數據，若通脹維持高企，美聯儲局加息機會將增加，料對台股帶來震
盪，短期宜保留資金，先行觀望市場動向。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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