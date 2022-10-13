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即市新聞

13/10/2022 09:40

《窩輪豪情－梁業豪》昨午末段下跌動力來自好友平即市倉套利沽盤

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、醫
療保健業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為百濟
神州（０６１６０）、思摩爾國際（０６９６９）與中國宏僑（０１３７８），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
份，則宜首選招商銀行（０３９６８）、百度（０９８８８）與新奧能源（０２６８８）。
　　港股本周尚屬兩個交易日，好友昨午（１２日）便急於發動反攻。不過，由於好友依然取得
市場控制權，大市進入午市末段前已見掉頭回挫。後市關鍵收市前的沽壓多來自淡友大戶開新倉
圖利的沽盤，還是好友平即市舊倉套利的沽盤。當然，這的確很難斷定，但相信屬於後者居多。
淡友大戶於一般情況下，見好友剛進行了不足兩小時的反攻，應繼續從旁推波助瀾，任由價位升
上更高的水平，於臨收市前，甚至今天（１３日）才入市行動，對己應較為有利。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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