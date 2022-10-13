《談國論企－黎偉成》銀行９月份淨貸環比同比飆升挺經濟

《談國論企》中國的商業銀行等金融機構貸款增長淨額，於２０２２年９月份同比多增四成

八，更較８月份之數環比多增９７﹒６％，顯示人民銀行的積極主動貨幣政策取得預期良好的效

益。境內通脹壓力漸緩，有利央行進一步採取各項寬鬆貨幣政策，包括繼續增加金融市場流動性

，調低資金成本，支持經濟社會恢復甚至穩中有進發展。



＊企事業單位固投減轉增流動資金足夠＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２２

年９月份達２﹒４７萬億元（見表一），比２０２１年同期的１﹒６６萬億元增加８１０８億元

或４８﹒７％，更比對上一個月的１﹒２５萬億元環比增加９７﹒６％，乃於８月份環比亦顯著

增長８４﹒１％的基礎底下，再一次大幅上升。尤其惹人注目的，是人民幣貸款增長淨額於三季

度累計達４﹒４萬億元（見表二），同比增長１１﹒１１％，較二季度５﹒３４萬億元和一季度

的８﹒３４萬億元分別增長的４﹒９１％與７﹒７３％要高，遂使１－９月份累計達１８﹒０８

億元升幅提升至８﹒１３％，可視為頗難得的良性轉化。

但商業銀行於９月份再度加大對經濟社會的貸款力度，只是聚焦於（一）對企（事）業單位

的貸款，淨增額度於２０２２年１－９月份累計１４﹒４８萬億元（見表三．下同），同比增長

３８﹒２９％，當然受到８及９月份大增的支持，而這主要是集中於（１）企業的短期貸款，於

前三季度累計達３﹒２８萬億元，同比增長２﹒１１倍，和（２）票據融資２﹒５萬億元，亦飆

升２﹒０６倍，反映出企業在境內經濟漸恢復與境外經濟低迷之困，最首要的是要解決現金流，

此乃急企業之急舉措，對勁。

至於企業的（３）中長期貸款淨增額度，於２０２２年前三季度累計８﹒６５萬億元，同比

僅增長３﹒８４％，較２０２１年同期８﹒３３萬億元的１４﹒８９％升幅低逾１０個百分點，

仍屬可以接受和理解之況。此數實際已有較早前之減轉增，意味企業對中長線固投的態度由近期

之審慎轉為具信心，理由為：中國政府採取適當和及時有效的措施挺國民經濟，和應對反擊美國

瘋狂全面攬炒劣行，取得成效；歐美經濟漸步衰退險境，暫未使中國商品出口受到太大的壓力，

更是有順差。

問題在於（二）住戶貸款，有每下愈況之概：於２０２２年前三季度淨增累計額度３﹒４１

萬億元，較上年同期６﹒３５萬億元大幅減少３６﹒２％，乃受困於（Ｉ）住戶的中長期貸款，

於２０２２年前三季度淨增２﹒３２億元，同比大幅減少５０﹒８４％，遠遜於２０２１年同期

即使僅增２﹒６％仍達４﹒７２萬億元的表現。住戶的中長期貸款，多用於購買商品住宅房，此

顯內地的房地產市場情況頗差。

再看（ＩＩ）住戶的短期貸款，於２０２２年前三季度淨增１﹒０９萬億元，同比減少

３３﹒１２％，上年同期尚增６﹒５３％而達１﹒６３萬億元。此數與消費活動有關，反映出以

居民購物有關的內需情況不理想。這與疫情在境內出現散發多發凡幾個月，所造成的困擾，相當

重大。



＊居民消費審慎而買樓置業情況持續疲弱＊



國務院總理李克強２０２２年８月３１日主持召開國務院常務會議，進一步明確指出，要以

（１）促投資（２）帶消費（３）增就業等作為擴大有效需求，和鞏固經濟恢復基礎，增長發展

後勁的重要手段，更表「細化實化接續政策、９月上旬實施細則應出盡出」。中央和地方要成立

督導和服務工作組，是為快、狠、準和全的政策與策略，使佳效迅達。

由是可見，商業銀行於８、９月重新強化信貸力量以支持實體經濟，乃配合國家最近大半年

挺經濟的宏觀政策，特別是（甲）國務院於５月３１日發布《穩住經濟一攬子政策措施通知》，

提到財政政策要「擴圍」時，在原有的６個行業基礎上所新增的７個支持行業，和貨幣金融政策

最新強調的要提高資本市場融資效率，皆屬有針對性和建設性的政策性策略及做法，自金融機構

的貸款淨增額度重現快增，便可見一斑。

和（乙）人民銀行遂於５月２０日降低５年期或以上的貸款市場報價利率ＬＰＲ，連同４月

２５日調低金融機構存款準備金率等貨幣政策，逐步衍生預期的良性效應。尤其是人行在８月

２２日下調５年期或以上的ＬＰＲ，進一步刺激商業銀行強化貸款力度的同時，銀行間市場同業

拆借加權平均利率於９月份為１﹒４１％，即使比對上一個月高０﹒１８個百分點，但同比則回

落０﹒７５個百分點。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一： 金融機構人民幣貸款變化

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淨貸款額度（億元） 累計額度（億元）

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９月２０２２ ２﹒４７萬 ＋４８﹒７０％ １８﹒０８萬 ＋８﹒１３％

８月２０２２ １﹒２５萬 ＋２﹒４６％ １﹒５６萬 ＋３﹒５８％

７月２０２２ ６７９０萬 －３７﹒１２％ １４﹒３５萬 ＋３﹒７５％

６月２０２２ ２﹒８萬 ＋３２﹒５０％ １３﹒６８萬 ＋７﹒２１％

５月２０２２ １﹒８９萬 ＋２６﹒００％ １０﹒８８萬 ＋２﹒２５％

４月２０２２ ６４５４萬 －５５﹒９０％ ８﹒９９萬 －１﹒６４％

３月２０２２ ３﹒１３萬 ＋１４﹒６０％ ８﹒３４萬 ＋８﹒７３％

２月２０２２ １﹒２３萬 －９﹒５０％ ５﹒２１萬 ＋５﹒４６％

１月２０２２ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％

１２月２０２１ １﹒１３萬 －１０﹒３０％ １９﹒９５萬 ＋３﹒０４％

１１月２０２１ １﹒２７萬 －１１﹒１８％ １８﹒８１萬 ＋２﹒３４％

１０月２０２１ ８２６２ ＋１９﹒７７％ １７﹒５４萬 ＋３﹒５０％

９月２０２１ １﹒６６萬 －１２﹒６３％ １６﹒７２萬 ＋２﹒８３％

１２月２０２０ １﹒２６萬 ＋１０﹒５２％ １９﹒３６萬 ＋１６﹒７７％

１２月２０１９ １﹒１４萬 ＋５﹒６０％ １６﹒８１萬 ＋４﹒００％

１２月２０１８ １﹒０８萬 ＋８４﹒８０％ １６﹒１７萬 ＋１９﹒５１％

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）

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２０２２年 ２０２１年

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四季度 ３﹒２２萬 －４﹒７０％

三季度 ４﹒４０萬 ＋１１﹒１１％ ３﹒９６萬 －５﹒００％

二季度 ５﹒３４萬 ＋４﹒９１％ ５﹒０９萬 ＋２﹒００％

一季度 ８﹒３４萬 ＋８﹒７３％ ７﹒６７萬 ＋８﹒０２％

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計．同比增╱減）

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２０２２年１－９月 ２０２１年１－９月

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住戶貸款 增３﹒４１萬 －４６﹒２０％ 增６﹒３５萬 ＋２﹒２５％

短期 增１０９ －３３﹒１２％ 增１﹒６３萬 ＋６﹒５３％

中長期 減２﹒３２萬 －５０﹒８４％ 增４﹒７２萬 ＋２﹒６０％

企（事）業單位 增１４﹒４８萬 ＋３８﹒２９％ 增１０﹒４７萬 －０﹒７５％

短期 增３﹒２８萬 ＋２﹒１１倍 增１﹒０４萬 －６１﹒６２％

中長期 增８﹒６５萬 ＋３﹒８４％ 增８﹒３３萬 ＋１４﹒８９％

票據融資 增２﹒５萬 ＋２﹒０６倍 增８１４８ ＋８６﹒５１％

非銀行業金融機構 增２２４ 減１６１９ －７９﹒０２％

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成



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