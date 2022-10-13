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13/10/2022 09:50

《異動股》招行（３９６８）跌逾４％穿３０元，創逾兩年半新低

　　《經濟通通訊社１３日專訊》招行（０３９６８）Ｈ股現價跌４﹒３１％，報３０元，以現
價計，該股暫連跌６日，累計跌幅２０﹒９５％。該股成交約１５０１萬股，涉資４﹒５４億元
。盤中低見２９﹒６元，創２０２０年４月以來新低。
　　Ａ股（滬：６０００３６）現價３０﹒１２元人民幣，跌０﹒８３元人民幣，或跌
２﹒６８％，成交４﹒９２億元人民幣，涉及１６２４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
１０﹒８４％。
　　日前，中央紀委國家監委對招商銀行原黨委書記、行長田惠宇嚴重違紀違法問題進行了立案
審查調查。
　
＊二十大前內銀股有沽壓＊
　
　　據《新華社》報道，中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議公報指，全會決定，中
國共產黨第二十次全國代表大會於２０２２年１０月１６日在北京召開。
　　二十大前內銀股偏軟；建行（００９３９）跌０﹒２２％，報４﹒４５元，以現價計，該股
暫連跌６日，累計跌幅４﹒９１％；工行（０１３９８）無升跌，報３﹒６３元；交銀
（０３３２８）跌０﹒４９％，報４﹒０７元；郵儲行（０１６５８）跌０﹒２４％，報
４﹒１７元。
　　現時，恒生指數報１６６０３，跌９７點或跌０﹒５８％，主板成交９７﹒５８億元。國企
指數報５６４３，跌４８點或跌０﹒８６％。恒生科技指數報３２２７，跌４１點或跌
１﹒２８％。
　　即月期指新報１６６０６，跌１１９點，高水２點。即月國指期貨報５６４７，跌５９點，
高水３點。即月科指期貨新報３２３３，跌４７點，高水３７點。
　　上證綜合指數報３０１１，跌１４點或跌０﹒４８％，成交５２６﹒１８億元人民幣。
　　深證成份指數報１０８１０，跌２８點或跌０﹒２６％，成交７２２﹒９５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招行（０３９６８）　　　３０﹒００元　跌４﹒３１％
　　建行（００９３９）　　　　４﹒４５元　跌０﹒２２％
　　工行（０１３９８）　　　　３﹒６３元　　　　無升跌
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒５８元　升０﹒３９％
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒３２元　　　　無升跌
　　交銀（０３３２８）　　　　４﹒０７元　跌０﹒４９％
　　中信銀行（００９９８）　　３﹒１１元　　　　無升跌
　　郵儲行（０１６５８）　　　４﹒１７元　跌０﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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