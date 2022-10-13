《異動股》招行（３９６８）跌逾４％穿３０元，創逾兩年半新低

《經濟通通訊社１３日專訊》招行（０３９６８）Ｈ股現價跌４﹒３１％，報３０元，以現

價計，該股暫連跌６日，累計跌幅２０﹒９５％。該股成交約１５０１萬股，涉資４﹒５４億元

。盤中低見２９﹒６元，創２０２０年４月以來新低。

Ａ股（滬：６０００３６）現價３０﹒１２元人民幣，跌０﹒８３元人民幣，或跌

２﹒６８％，成交４﹒９２億元人民幣，涉及１６２４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

１０﹒８４％。

日前，中央紀委國家監委對招商銀行原黨委書記、行長田惠宇嚴重違紀違法問題進行了立案

審查調查。



＊二十大前內銀股有沽壓＊



據《新華社》報道，中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議公報指，全會決定，中

國共產黨第二十次全國代表大會於２０２２年１０月１６日在北京召開。

二十大前內銀股偏軟；建行（００９３９）跌０﹒２２％，報４﹒４５元，以現價計，該股

暫連跌６日，累計跌幅４﹒９１％；工行（０１３９８）無升跌，報３﹒６３元；交銀

（０３３２８）跌０﹒４９％，報４﹒０７元；郵儲行（０１６５８）跌０﹒２４％，報

４﹒１７元。

現時，恒生指數報１６６０３，跌９７點或跌０﹒５８％，主板成交９７﹒５８億元。國企

指數報５６４３，跌４８點或跌０﹒８６％。恒生科技指數報３２２７，跌４１點或跌

１﹒２８％。

即月期指新報１６６０６，跌１１９點，高水２點。即月國指期貨報５６４７，跌５９點，

高水３點。即月科指期貨新報３２３３，跌４７點，高水３７點。

上證綜合指數報３０１１，跌１４點或跌０﹒４８％，成交５２６﹒１８億元人民幣。

深證成份指數報１０８１０，跌２８點或跌０﹒２６％，成交７２２﹒９５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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招行（０３９６８） ３０﹒００元 跌４﹒３１％

建行（００９３９） ４﹒４５元 跌０﹒２２％

工行（０１３９８） ３﹒６３元 無升跌

中行（０３９８８） ２﹒５８元 升０﹒３９％

農行（０１２８８） ２﹒３２元 無升跌

交銀（０３３２８） ４﹒０７元 跌０﹒４９％

中信銀行（００９９８） ３﹒１１元 無升跌

郵儲行（０１６５８） ４﹒１７元 跌０﹒２４％

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（ｈｃ）

