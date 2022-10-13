  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/10/2022 12:10

《午市前瞻》起碼每日成交千一億才有望見底，招行等內銀值博

　　《經濟通通訊社１３日專訊》
　
＊葉尚志：每日過１１００億元總成交才有抄底跡象＊
　
　　恒指反彈千點後連跌第６日，再創超過１１年新低。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經
濟通通訊社》表示，９月時已判斷港股面向尋底格局，主要因為市場氣氛低迷所致。目前要判斷
港股見底，主要參考每日大市總成交額，舉例３月大反彈一日有逾３０００億元大市總成交，反
觀上周反彈只有剛過千億元成交，仍不算達標。他認為起碼單日超過１１００億元總成交才算達
標，才能真正反映資金開始抄底。
　
＊需時觀察招行能否維持市場化＊
　
　　自前行長田惠宇被公布雙開後，招行（０３９６８）股價連日下跌，今日連跌第６日，上午
曾跌穿３０元。葉尚志指早於今年３、４月時已有田惠宇受查消息，現時對市場而言並非新鮮事
。他指市場一直關注招行市場化後表現，過去亦因為市場化運行得當而刺激股價造好，跑贏同行
。目前關汪田惠宇，退場後，招行能否繼續維持其市場化好表現，但仍需時觀察，不過葉尚志認
為跌至現水平值博率較高，與其他內銀股一樣可博反彈。
　
＊比亞迪ＰＥＧ已低於１＊
　
　　汽車板塊昨日午市忽然拉升，令人憧憬會否二十大會有利好汽車消息。葉尚志指利好消息一
直都有，因為新能源車都是長遠發展方向。他提到目前比亞迪（０１２１１）仍為目前新能源車
企中最賺錢公司，尤其其生產線完整，電池以至晶片等都有涉獵，變相受外圍影響較細，目前比
亞迪ＰＥＧ已低於１，以增長形股份而言非常有吸引力，故亦值博。（ｈｃ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS13/10/2022
【FOCUS】聯儲紀要鷹派勢大　暴力加息續亮綠燈
人氣文章財經熱話13/10/2022
積極進軍海外市場兼銷量創新高　比亞迪可博短線反彈
人氣文章財經熱話13/10/2022
《午市前瞻》起碼每日成交千一億才有望見底 招行等內銀值博
人氣文章財經熱話13/10/2022
【美國制裁】美擬禁制俄產鋁材　鋁價強勁勢頭難改？
人氣文章香港要聞13/10/2022
【雷鼎鳴專訪】短期有望實施「0+0」　吸納內地海外生搶人才
人氣文章大行報告13/10/2022
【大行炒D乜】花旗叫沽港交所　目標熊睇$260
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金