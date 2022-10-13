《午市前瞻》起碼每日成交千一億才有望見底，招行等內銀值博

《經濟通通訊社１３日專訊》



＊葉尚志：每日過１１００億元總成交才有抄底跡象＊



恒指反彈千點後連跌第６日，再創超過１１年新低。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經

濟通通訊社》表示，９月時已判斷港股面向尋底格局，主要因為市場氣氛低迷所致。目前要判斷

港股見底，主要參考每日大市總成交額，舉例３月大反彈一日有逾３０００億元大市總成交，反

觀上周反彈只有剛過千億元成交，仍不算達標。他認為起碼單日超過１１００億元總成交才算達

標，才能真正反映資金開始抄底。



＊需時觀察招行能否維持市場化＊



自前行長田惠宇被公布雙開後，招行（０３９６８）股價連日下跌，今日連跌第６日，上午

曾跌穿３０元。葉尚志指早於今年３、４月時已有田惠宇受查消息，現時對市場而言並非新鮮事

。他指市場一直關注招行市場化後表現，過去亦因為市場化運行得當而刺激股價造好，跑贏同行

。目前關汪田惠宇，退場後，招行能否繼續維持其市場化好表現，但仍需時觀察，不過葉尚志認

為跌至現水平值博率較高，與其他內銀股一樣可博反彈。



＊比亞迪ＰＥＧ已低於１＊



汽車板塊昨日午市忽然拉升，令人憧憬會否二十大會有利好汽車消息。葉尚志指利好消息一

直都有，因為新能源車都是長遠發展方向。他提到目前比亞迪（０１２１１）仍為目前新能源車

企中最賺錢公司，尤其其生產線完整，電池以至晶片等都有涉獵，變相受外圍影響較細，目前比

亞迪ＰＥＧ已低於１，以增長形股份而言非常有吸引力，故亦值博。（ｈｃ）

