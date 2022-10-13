《美元走勢－羅明立》非美貨幣仍有壓力，關注今晚美國ＣＰＩ

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４６﹒８１ １４６﹒９０ １４６﹒７１

歐元╱美元 ０﹒９６８８ ０﹒９７２２ ０﹒９６８７

英鎊╱美元 １﹒１０６４ １﹒１１２１ １﹒１０５７

美元╱瑞郎 ０﹒９９９７ ０﹒９９９８ ０﹒９９６４

美元╱港元 ７﹒８４８１ ７﹒８４９７ ７﹒８４７４

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《美元走勢》英國８月ＧＤＰ按月跌０﹒３％，同期工業產出及製造業產出月率都大幅下跌

，反映經濟問題嚴峻。美國９月ＰＰＩ按月升０﹒４％，年率則從８﹒７％降至８﹒５％，兩個

數據都高於預期。美聯儲理事鮑曼表現，若未見到通脹有下滑跡象的話，她會支持繼續大幅加息

，到通脹開始降溫時，加息步伐就可以放慢。聯儲局９月ＦＯＭＣ會議紀要顯示，官員們認為有

必要採取行動，維持限制性政策

，指行動不足造成的風險比過度行動更高；但同時紀要中看到關於加息步伐調整的討論，反映經

過多次加息後，官員對行動帶來的經濟影響的關注有所增加。。

歐洲央行行長拉加德周三（１２日）表示，歐元區並未陷入衰退，經濟仍在增長，央行將在

每次的會議上根據數據作出政策決定。而歐洲央行管委霍爾茲曼就指，如果歐洲央行在未來兩次

會議上共加息１﹒２５％的話，年底前利率將接近中性水平。日本央行行長黑田東彥在公開場合

重申會維持寬鬆政策，日圓繼續跌至２４年低位。美匯指數在１１３附近窄幅波動，非美貨幣仍

然有壓力，今晚（１３日）美國的ＣＰＩ數據值得關注。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 ０﹒９６８５ ０﹒９８００ ０﹒９６５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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