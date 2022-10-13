金管局紐約時段承接近１１７億港元沽盤，銀行結餘跌穿１１００億

《經濟通通訊社１３日專訊》港元匯價再次觸及７﹒８５港元兌１美元弱方兌換保證價，金
管局在紐約時段承接約１１６﹒９７億港元沽盤，銀行體系總結餘將於明天（１４日）減至約
１０６６﹒０５億港元，這是金管局本月內第四次接港元沽盤。（ｃｌ）
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港股跌至11年低位 後市何去何從？！
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