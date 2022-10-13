  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/10/2022 19:20

《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，美國堪薩斯城聯儲總裁講話

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，及美國堪薩斯城聯儲總裁講話，料
為周五（１４日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，周五本港時間８：００ａｍ，新加坡金管局公布貨幣政策決定。晚
上１０：００ｐｍ，美國堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁喬治就經濟前景發表講話。
　
＊美國公布零售銷售及密大消費者信心指數＊
　
　　數據方面，周五本港時間７：５０ａｍ，日本公布９月貨幣供應Ｍ２，年率升幅料維持於
３﹒４％；９月貨幣供應Ｍ３年率升幅料維持於３％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布９月消
費者物價指數，年率升幅料由２﹒５％擴大至２﹒９％；９月生產者物價指數年率升幅料由
２﹒３％收窄至１％。本港時間２：００ｐｍ，德國公布９月批發物價。本港時間５：００ｐｍ
，歐元區公布８月貿易收支，經季節調整料由負４０３億歐元惡化至負４５０億歐元。本港時間
８：３０ｐｍ，美國公布９月出口物價，月率跌幅料由１﹒６％收窄至１％，年率升幅料由
１０﹒８％收窄至９﹒４％；９月進口物價月率跌幅料由１％擴大至１﹒１％，年率升幅料由
７﹒８％收窄至６﹒３％；９月零售銷售月率升幅料由０﹒３％收窄至０﹒２％。本港時間
１０：００ｐｍ，美國公布１０月密歇根大學消費者信心指數，料由５８﹒６升至５８﹒８。
　　在本港，明日公布業績的公司有：鱷魚恤（００１２２）、普甜食品（０１６９９）、康寧
醫院（０２１２０）、時代電氣（０３８９８）、辰罡科技（０８１３１）等。（ｗａ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事13/10/2022
《神州經脈》人行連五日收水近9千億　滬綜指收跌守住三千關
人氣文章財經熱話13/10/2022
前行長遭雙開招行六連跌　麥格理唱淡惟瑞銀花旗籲買入
人氣文章中國故事13/10/2022
【二十大】二十大關鍵詞：核心、換屆、黨章、防疫
人氣文章香港要聞13/10/2022
【施政前瞻】莊太量:毋須推政策搶人才　勞動人口降非移民潮所致
人氣文章香港要聞13/10/2022
【施政前瞻】莊太量倡全面「撤辣」　仿星洲組屋助港人上車
人氣文章FOCUS13/10/2022
【FOCUS】聯儲紀要鷹派勢大　暴力加息續亮綠燈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金