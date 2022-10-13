《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，美國堪薩斯城聯儲總裁講話

《經濟通通訊社１３日專訊》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，及美國堪薩斯城聯儲總裁講話，料

為周五（１４日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，周五本港時間８：００ａｍ，新加坡金管局公布貨幣政策決定。晚

上１０：００ｐｍ，美國堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁喬治就經濟前景發表講話。



＊美國公布零售銷售及密大消費者信心指數＊



數據方面，周五本港時間７：５０ａｍ，日本公布９月貨幣供應Ｍ２，年率升幅料維持於

３﹒４％；９月貨幣供應Ｍ３年率升幅料維持於３％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布９月消

費者物價指數，年率升幅料由２﹒５％擴大至２﹒９％；９月生產者物價指數年率升幅料由

２﹒３％收窄至１％。本港時間２：００ｐｍ，德國公布９月批發物價。本港時間５：００ｐｍ

，歐元區公布８月貿易收支，經季節調整料由負４０３億歐元惡化至負４５０億歐元。本港時間

８：３０ｐｍ，美國公布９月出口物價，月率跌幅料由１﹒６％收窄至１％，年率升幅料由

１０﹒８％收窄至９﹒４％；９月進口物價月率跌幅料由１％擴大至１﹒１％，年率升幅料由

７﹒８％收窄至６﹒３％；９月零售銷售月率升幅料由０﹒３％收窄至０﹒２％。本港時間

１０：００ｐｍ，美國公布１０月密歇根大學消費者信心指數，料由５８﹒６升至５８﹒８。

在本港，明日公布業績的公司有：鱷魚恤（００１２２）、普甜食品（０１６９９）、康寧

醫院（０２１２０）、時代電氣（０３８９８）、辰罡科技（０８１３１）等。（ｗａ）

