騰訊（００７００）今斥６億元回購２４１萬股

《經濟通通訊社１３日專訊》騰訊（００７００）申報，今日回購２４１萬股，每股作價介
乎２４６﹒２元至２５４﹒８元，涉資約６﹒０２億元。
集團本年內至今天為止（自普通決議案通過以來）在交易所購回該等證券的數目為５８０１
萬股，佔已發行股份０﹒６０３５２％。（ｒｈ）
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