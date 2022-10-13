騰訊（００７００）今斥６億元回購２４１萬股

《經濟通通訊社１３日專訊》騰訊（００７００）申報，今日回購２４１萬股，每股作價介

乎２４６﹒２元至２５４﹒８元，涉資約６﹒０２億元。

集團本年內至今天為止（自普通決議案通過以來）在交易所購回該等證券的數目為５８０１

萬股，佔已發行股份０﹒６０３５２％。（ｒｈ）

