【施政前瞻】莊太量倡全面「撤辣」，仿星洲組屋助港人上車

《經濟通通訊社記者趙嘉駿１３日報道》行政長官李家超將於下周三（１９日）發表任內首

份《施政報告》，隨著近年本港樓價持續回落，坊間對「撤辣」的聲音日益高漲。中文大學劉佐

德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受《經濟通通訊社》專訪時表示，「辣招」令本港樓

市發展不正常，令樓價「應跌時不跌，不應升時卻急升」；強調現時辣招鎖住業主不敢輕率賣樓

，預計撤辣後會令更多業主離場觀望，反而令樓市調整得更快，待樓價回調到某階段時資金會再

新入市。他建議，政府應全面撤銷所有壓抑樓市的措施，待樓價再度進入上行周期時，才重新考

慮「加辣」。



＊將公私營房屋比例調整至９０：１０＊



莊太量表示，儘管當前樓價再跌兩成，仍有很多香港人負擔不到私樓。他建議，香港可以仿

效新加坡的模式，將公私營房屋比例由現時的７０：３０進一步調整至９０：１０，而大部分公

營房屋應轉租為售。他解釋，現時本港有樓與無樓人士各佔５０％，即「一半人想樓價升，一半

人想重新洗牌」，令整個社會氛圍趨於不穩。如果大多港人「買得起樓」，會加深對香港的感情

，大家都希望香港發展得更好。

他又以新加坡為例，土地面積較香港小，但當地的組屋大多都過千呎，而香港的居屋最大都

只是８００多呎，建議政府應就土地政策進行徹底改革，大幅提升出售公營房屋的面積，而售價

毋須與市價掛勾。此外，他又建議輸入外地勞工以降低建築成本。他坦言，私營房屋比例降至一

成的確會令政府賣地收入銳減，當局要想辦法彌補相關損失，但往後將毋須擔心私樓市場升跌所

衍生的民生問題。



＊造地並非今次報告重點，過往創科模式不奏效＊



莊太量指出，上屆政府提出的「北部都會區」及「明日大嶼」願景的大致發展方向和時間表

早已擬定，本次施政報告未必會提出更多具體措施，新屆政府應推出異於前朝的新規劃。他又稱

，現時本港樓市向下，政府未必有太大誘因加快兩個願景的推展速度，認為若樓價不是問題，民

生住屋就能解決，過往透過「多造地來壓抑樓價」的路向並非今次報告重點，預料會在強化北區

和前海聯動上多加著墨。

北部都會區主張以創新科技為新的經濟引擎，將香港規劃成「南金融，北創科」的「雙重心

布局」。莊太量指出，創科是一種政策，而非只規劃某個地方發展創科，政府也已興建數碼港和

科技園，反問「為何該兩個園區過去發揮不到發展創科的作用呢？再在北區建設新的創科園區又

有何不同呢？」他指出，香港過去未曾有創科帶動經濟的往績，現時數碼港和科學園許多小型創

科公司往往未能形成產業，相信創科政策的改變較土地規劃更為重要，建議可以在個別園區內集

中發展單一領域，才能以規模優勢實現創科產業化。

他說，過去數十年證明了政府撥出土地和資金培育本地小微公司的模式，對發展創科並無太

大幫助，建議可在北區劃出個別地皮，用於引入如ｍｅｔａ、Ａｐｐｌｅ、Ｇｏｏｇｌｅ等跨國

巨擘；又或者複製深圳模式，集中發展一至兩家如騰訊（００７００）的大型企業，但在選擇那

個產業時要考慮市場大小、人才供應等情況。他認為，香港有條件和優勢發展生物科技，但本地

大學和醫學院目前有不少研究都止步於科研階段，要將科研轉變成日常使用的產品仍有漫長的路

要走，重申政策應集中協助它們形成產業。

