  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/10/2022 10:40

消息：最低工資委員會達成共識，上調最低工資時薪至４０元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據統計處數據，本港仍有逾１﹒４萬人領取最低工資，而工資
水平檢討本應每兩年至少一次，惟去年仍凍結於３７﹒５元水平。消息指，最低工資委員會達成
共識，將最低工資由３７﹒５元上調至４０港元。
　　據了解，勞工界要求按工會建議，將最低工資提升至４５元至４６元之間。（ｈｙ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/10/2022
《午市前瞻》起碼每日成交千一億才有望見底 招行等內銀值博
人氣文章財經熱話13/10/2022
【美國制裁】美擬禁制俄產鋁材　鋁價強勁勢頭難改？
人氣文章香港要聞13/10/2022
【雷鼎鳴專訪】短期有望實施「0+0」　吸納內地海外生搶人才
人氣文章大行報告13/10/2022
【大行炒D乜】花旗叫沽港交所　目標熊睇$260
人氣文章開市Good Morning13/10/2022
林家亨：美國限制晶片出口只影響高端晶片企業　籲勿反應過度
人氣文章財經熱話13/10/2022
【虛幣世界】市場預計仍然高通脹，加密貨幣輕微高走
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金