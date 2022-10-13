消息：最低工資委員會達成共識，上調最低工資時薪至４０元

《經濟通通訊社１３日專訊》據統計處數據，本港仍有逾１﹒４萬人領取最低工資，而工資

水平檢討本應每兩年至少一次，惟去年仍凍結於３７﹒５元水平。消息指，最低工資委員會達成

共識，將最低工資由３７﹒５元上調至４０港元。

據了解，勞工界要求按工會建議，將最低工資提升至４５元至４６元之間。（ｈｙ）

