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即市新聞

13/10/2022 16:44

《小傳日記》吸人才又托樓市，一雞兩味有得試？

　　《小傳日記》二十大前魚缸繼續跌唔停！雖然憧憬緊二十大會有好消息，但係連跌咁多日又
再創１１年新低都難免令人灰心，加埋聽日花旗國又準備出９月份ＣＰＩ，話唔定嚟個終極一跌
都有可能。
　　今日魚缸當然繼續係悶局，無乜嘢板塊炒得起，而最高興都係地產佬，因為又有傳政府正係
打算放寬印花稅同簽證嘅限制，以彌補人才流失。據《彭博》報道，政府計劃畀１３個行業優先
僱用非本地勞工，包括資產管理、金融科技和環境、社會和治理金融服務。同時針對呢班人，政
府都有可能放寬對非居民買樓人士所需要支付嘅１５巴仙印花稅規定，呢啲勞工喺香港停留一定
年期後就可能會獲得退還部分或者全部稅款。
　　所以今日晏晝出咗消息之後，成班本地地產佬都逆市倒升，恒地（０００１２）升多過１巴
仙，收報２１﹒７５元；新地（０００１６）升多過兩巴仙，收報９０﹒６元；新世界
（０００１７）升多過兩巴仙，收報２０﹒６元；長實（０１１１３）升多過１巴仙，收報
４６﹒２５元。雖然據講政府仲未想撤辣，不過都有些少甜頭畀地產佬袋住先。不過甜頭都係甜
頭，聽落幾好但其食得唔多，呢條橋最主要都係吸引人才為主，買樓都只係其次。
　　如果預計係要吸引神州嘅人才，都有好多誘因畀佢哋來港買樓，而家香江樓價偏低水，如果
公司先行買入畀外來人才住，變相先持有，之後樓價反彈都可以待價而沽，又或者繼續收租都可
以，簡單嚟講都算係趁低吸納。但係對於地產佬嚟講都唔算係長遠計劃，當然最重要都係平衡賣
樓同市民所需，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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