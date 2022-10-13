《真知灼見－溫灼培》炒家在試日央行底線？

《真知灼見》日圓周三（１２日）跌破１４６兌１美元後今早（１３日）於亞洲市場進一步

跌至１４６﹒８０兌１美元。明顯炒家是在推跌日圓以測試日央行的底線，看日央行有否膽量繼

續作干預買入日圓。為何炒家敢挑戰日央行呢？首先是美日間的貨幣政策差異正不斷擴大不利日

圓走勢。周初，日本首相岸田文雄重申，日本會繼續奉行寬鬆貨幣政策不會有所改變，這與聯儲

局堅持走的緊縮貨幣政策可謂南轅北轍。有了岸田的保證，炒家便更肆無忌憚對日圓作拋售。其

次，回憶於９月２２日，當天日央行曾入市干預日圓弱勢。而據日本財務省往後公布的數字顯示

，在這一次單獨的行動中，日央行便動用了２﹒８萬億日圓，即約１９７億美元支撐日圓，消耗

了近１５％的可用作干預的資金。消息一出，更令人質疑日央行往後的干預能力。



還有一點值得關注。從本周二（１１日）日本公布的８月流動帳盈餘，當中不難發現數字只

有輕微的５８９億日圓（約４億美元）。事實上自今年４月起，日本的流動帳便一直穿梭於盈餘

與赤字之間，就是見盈餘金額也相當少。這完全扭轉了過往日本擁龐大流動帳盈餘情況。流動帳

是計算所有流出流入日本的總資金，這包括外貿及日本企業在海外設廠所賺取調回本國的資金等

，其計算的資金流動層面是最廣闊。當流入日本資金少，甚至有流出情況，便更容易使日圓走弱

，這也給予炒家信心拋售日圓圖利。當然，我們不能排除日央行隨時再次入市干預的可能性，但

料干預只能減慢日圓下跌，似乎難改下跌勢頭。技術上，不排除日圓有下試１５０兌１美元可能

。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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