《缸邊麗評－熊麗萍》美脅全球鞏霸業，圍堵中國招招新

《缸邊麗評》美國針對中國科技發展又再有連串行動，商務部及國防部分別公布清單，運用

制裁及二次制裁手段限制向中國企業供應先進芯片、相關設備，甚至擴展至要求撤走在內地半導

體企業任職的美國員工，美國這些圍堵政策明顯是加強運用二次制裁令其他中國以外的企業也受

損，並被迫「協助」美國主導全球。



美國對個別特定國家、企業或個人實施制裁，可由國會通過法例實施，但亦可以引用其他法

例賦予總統的權力，簽署行政命令實施制裁，而近期運用最多的便是最快捷的行政命令。這顯示

出拜登希望「以快打慢」，避免給予中國有時間作出部署及加強自身發展，令打壓中國芯片及科

技發展的效應減低。



＊要全球企業淪美「附屬」＊



美國的打壓行動也需有企業配合，美國企業要出售晶片設備予中國企業，用於１２８層或以上

ＮＡＮＤ晶片、１８納米或以下的ＤＲＡＭ晶片等先進半導體，均需向商務部申請及批准。至於

美國以外的企業，例如今次針對半導體產品供應商的南韓ＳＫ海力士及三星亦同樣要遵守，否則

便可能觸及二次制裁（美國可對上述公司實施制裁）。兩企業在內地生產晶片所需的設施，在未

來一年仍可獲得所需設備，ＳＫ海力士及三星在這個過渡期未真正受影響，但大家不要以為這是

為協助中國提供過渡期，真正的原因只是給予上述企業能有時間處理手上的生產及為未來作部署

。



美國中期選舉下月８日舉行，近期針對中國的圍堵政策或與選舉有部分關係；但大家不要奢

望美國會改變這個大方向，最多只會暫時減低密集程度。



「美國制裁」的遊戲規則，令其他企業被迫跟隨美國的要求，以免倒過來受美國制裁，令這

些企業缺乏自主權；無法自行衡量對生產商及消費者的利害因素，對企業及股東的影響來決定生

產及營運模式，感覺有點成為美國的「附屬公司」。



＊港股未脫弱勢宜審慎＊



無論如何，美國的圍堵動作就是要各國企業生產線（目前是芯片，不排除更多科技產業）搬

離中國，減少對中國的依賴，若這些企業分散至中國以外作生產基地（尤其是印度、泰國等），

也可確保美國能以低成本獲產品供應。究竟，美國針對內地人工智能、超級計算及製造先進半導

體的能力而實施的制裁，對內地相關企業及發展有一定影響，但其他美國及美國以外的企業最終

是否受惠，全球晶片產業鏈去全球化的成功機會如何？大家只能拭目以待。但港股面對全球加息

、經濟衰退風險及疫情等不利因素，再加添美國圍堵中國科技發展，令大市仍未擺脫跌勢，大家

宜保持審慎。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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