《思前想後－郭思治》若先高後低形態不變，大市或續尋月內新低

《思前想後》大市已開始步入１０月份之中旬，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態已扭

轉成先高而後低，恒指暫是由５日之高位１８１６４點跌至１２日之低位１６４３８點，即月內

之波幅已稍擴闊至１７２６點，首先，一個月之高低位是不該同時出現於６個交易日之內，加上

１７２６點之波幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，理論上該有較大之波幅點

出現，從而拉闊月內之波幅以滿足所需，而照目前之市勢看，只要先高後低之形態不變，大市似

會再進一步往下尋月內之新低。



＊動力減退有反彈冇大升，多個利淡因素難短期改善＊



今年大市暫時之形態亦同屬先高而後低，直到執筆一刻止計，今年恒指暫是由２月１０日之

高位２５０５０點跌至１０月１２日之低位１６４３８點，即年內之波幅暫為８６１２點，以

８６１２點計之波幅雖並不算小，惟或仍未能滿足年內之所需，因目前不明及利淡之因素實在不

少，在避險情緒持續升溫下，資金之入市態度愈來愈審慎，由於大市之動力正逐步減退，故即使

大市能偶作回升，亦只屬有波幅而冇升幅，有反彈而冇大升之後抽市而已，而經過技術性回升之

後，在零碎沽壓主導下，整個大市又會續往下尋新低。

上文提到今年大市之波幅暫為８６１２點，技術上或仍未能滿足年內之所需，不妨參考過去

兩年大市之波幅以作比較，２０２０年恒指是由１月２０日之高位２９１７４點跌至３月１９日

之低位２１１３９點，即年內之波幅為８０３５點，到２０２１年，恒指是由２月１８日之高位

３１１８３點跌至１２月２０日之低位２２６６５點，即年內之波幅為８５１８點，到今年，面

對疫情，通脹持續高企，利率亦逐步趨升等利淡因素，股市之中期前景當不能看好，加上俄烏局

勢持續緊張，導致能源價格居高不下，影響所及，經濟定必受創，由於上述利淡因素該不會在短

期內得到改善，故股市之跌勢該仍會持續，單從技術上看，本年大市之低位該會在第四季才出現

，問題只是大市會跌至何處而已。



＊反覆處各組平均線下，排列仍屬倒序模式＊



移動線方面之表現持續疲弱，直到目前一刻止計，恒指仍然反覆於各組常用的平均移動線之

下，而各組平均移動線之排列仍屬倒序模式，由上而下為２５０天線（約在２１９２３點左近）

，１００天線（約在２００５０點左近），５０天線（約在１８９８４點左近），２０天線（約

在１７８７８點左近）及１０天線（約在１７３４４點左近），嚴格而言，一日恒指仍反覆於上

述５組平均移動線之下，整個大市仍會續處反覆續尋底之弱態中。《香港股票分析師協會副主席

郭思治》（本欄逢周四刊出）



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