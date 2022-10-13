《輪證高清－孫明哲》美股持續走低，可善用轉倉策略套現部分資金

《輪證高清》繼昨日（１２日）公布的美國生產者物價指數之後，今晚（１３日）將有更矚

目的９月份通脹數據（ＣＰＩ），數據或會影響下月初聯儲局議息結果，市場同時亦關注即將公

布的美國企業業績。美股近日走勢疲弱，納指跌至逾２年低位。現階段部署美股相關認股證需重

新審視條款，根據策略進行部署。

投資者如早前經已持有認沽證，現在應該已經累積一定的帳面利潤，可考慮從面值較高的貼

價或價內證換馬至面值較低的輕微價外證，以道指認沽證為例，當指數在高位，道指沽

１０４９８是當時合適的產品，行使價２８８８８點，投資者如持有此產品並持有至現在，可考

慮沽出並利用部分資金買入低面值沽１０４８８。道指沽１０４９８及１０４８８昨日分別收報

０﹒１４３及０﹒０７１元， 投資者沽出１０４９８之後，可利用一半金額買入相同份數的

１０４８８，就可以套現一半現金，同時保持槓桿，道指沽１０４８８提供逾１２倍槓桿，是市

場上最高槓桿、最低面值產品之一，就可以繼續以高槓桿追蹤道指的走勢。而未有持貨的投資者

，如看淡道指亦可考慮以道指沽１０４８８作部署。

相反，投資者如希望捕捉指數反彈，選擇認購證時需特別小心，留意行使價，因為現時大部

分產品都屬價外，宜以較貼價證作部署，年期方面，１２月到期的產品現時多屬價外，面值太低

，如指數回落有機會價值低於１仙而不能開價，投資者需避開這個風險，因此宜考慮明年３月到

期的貼價證。道指購１０６４４是現時最貼價條款，行使價３１９００點，貼價證敏感度較高，

而且較引伸波幅變化影響相對較輕微，在風險及回報之間取得較佳的平衡，是較合適的選擇。

另外，投資者如希望捕捉納指產品，其實現時產品選擇上亦與道指類似，可留意以下貼價購

１０６４５及高槓桿、低面值沽１０４３６。



相關產品條款：



＊道指購１０６４４，行使價３１９００點，２０２３年３月１７日到期，實際槓桿１０﹒４倍

＊道指沽１０４８８，行使價２４９６８點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿１２﹒３

倍

＊納指購１０６４５，行使價１１８５０點，２０２３年３月１７日到期，實際槓桿７倍

＊納指沽１０４３６，行使價８８８０點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿９﹒６倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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