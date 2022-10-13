  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/10/2022 11:33

《輪證高清－孫明哲》美股持續走低，可善用轉倉策略套現部分資金

　　《輪證高清》繼昨日（１２日）公布的美國生產者物價指數之後，今晚（１３日）將有更矚
目的９月份通脹數據（ＣＰＩ），數據或會影響下月初聯儲局議息結果，市場同時亦關注即將公
布的美國企業業績。美股近日走勢疲弱，納指跌至逾２年低位。現階段部署美股相關認股證需重
新審視條款，根據策略進行部署。
　　投資者如早前經已持有認沽證，現在應該已經累積一定的帳面利潤，可考慮從面值較高的貼
價或價內證換馬至面值較低的輕微價外證，以道指認沽證為例，當指數在高位，道指沽
１０４９８是當時合適的產品，行使價２８８８８點，投資者如持有此產品並持有至現在，可考
慮沽出並利用部分資金買入低面值沽１０４８８。道指沽１０４９８及１０４８８昨日分別收報
０﹒１４３及０﹒０７１元，　投資者沽出１０４９８之後，可利用一半金額買入相同份數的
１０４８８，就可以套現一半現金，同時保持槓桿，道指沽１０４８８提供逾１２倍槓桿，是市
場上最高槓桿、最低面值產品之一，就可以繼續以高槓桿追蹤道指的走勢。而未有持貨的投資者
，如看淡道指亦可考慮以道指沽１０４８８作部署。
　　相反，投資者如希望捕捉指數反彈，選擇認購證時需特別小心，留意行使價，因為現時大部
分產品都屬價外，宜以較貼價證作部署，年期方面，１２月到期的產品現時多屬價外，面值太低
，如指數回落有機會價值低於１仙而不能開價，投資者需避開這個風險，因此宜考慮明年３月到
期的貼價證。道指購１０６４４是現時最貼價條款，行使價３１９００點，貼價證敏感度較高，
而且較引伸波幅變化影響相對較輕微，在風險及回報之間取得較佳的平衡，是較合適的選擇。
　　另外，投資者如希望捕捉納指產品，其實現時產品選擇上亦與道指類似，可留意以下貼價購
１０６４５及高槓桿、低面值沽１０４３６。
　
　　相關產品條款：
　
＊道指購１０６４４，行使價３１９００點，２０２３年３月１７日到期，實際槓桿１０﹒４倍
＊道指沽１０４８８，行使價２４９６８點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿１２﹒３

＊納指購１０６４５，行使價１１８５０點，２０２３年３月１７日到期，實際槓桿７倍
＊納指沽１０４３６，行使價８８８０點，２０２２年１２月１６日到期，實際槓桿９﹒６倍
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning13/10/2022
林家亨：美國限制晶片出口只影響高端晶片企業　籲勿反應過度
人氣文章財經熱話13/10/2022
【虛幣世界】市場預計仍然高通脹，加密貨幣輕微高走
人氣文章財經熱話13/10/2022
【逃生策略】商湯股價見新低　止蝕趁早勿留低？
人氣文章中國故事12/10/2022
《神州經脈》9月信貸超預期衝高　A場過山車滬指奪回三千關
人氣文章香港要聞12/10/2022
【施政前瞻】仲量聯行：港樓或重演99年下行周期　倡全面撤辣
人氣文章財經熱話12/10/2022
港股跌至11年低位　後市何去何從？！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金