《法證攻防－林恩》恒指再試逾１０年低位

《法證攻防》恒生指數周三（１２日）開市後跌幅一度擴大，觸及全日低位１６４３８﹒９

點後，於下午一度因美國納指期貨造好而倒升至１７０４０﹒７點，但亦只是曇花一現，於３時

後走勢再度偏軟，最終恒指收報１６７０１點，跌１３１點，全日高低波幅逾６００點約

３﹒５％，成交金額在單日大波動刺激下重上１０００億元成交。近期大市不斷創新低，加上波

幅增加，恒生指數窩輪的引伸波幅已急升至約３２％水平的高水平，令窩輪期權價格昂貴，投資

者如擔心指數繼續下跌，可能以熊證部署更好。

本周美國將公布９月份ＣＰＩ數字，市場大為關注多個月以來的加息政策是否有效打擊通脹

，但近日美國納指已出現５連跌，由上周二（４日）的１１５８２點下跌至１０７９１點，一周

下跌約７％。納指失守１１０００點後已創兩年新低。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



