協鑫科技（０３８００）批准發Ａ股內地上市提議

《經濟通通訊社１３日專訊》協鑫科技（０３８００）公布，已批准有關發行Ａ股於內地證

券交易所上市的初步提議，預期採用９月３０日作為將予作出上市申請的基準日。

該集團指，發行Ａ股將受限於包括市場情況、交易架構最終落實情況及取得股東及有關當局

必要審批。該集團正就發行Ａ股的建議架構及其他詳情與相關方進行討論。發行Ａ股最終架構需

獲股東考慮並酌情批准發行Ａ股。（ｗｈ）

