  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/10/2022 07:53

協鑫科技（０３８００）批准發Ａ股內地上市提議

　　《經濟通通訊社１３日專訊》協鑫科技（０３８００）公布，已批准有關發行Ａ股於內地證
券交易所上市的初步提議，預期採用９月３０日作為將予作出上市申請的基準日。
　　該集團指，發行Ａ股將受限於包括市場情況、交易架構最終落實情況及取得股東及有關當局
必要審批。該集團正就發行Ａ股的建議架構及其他詳情與相關方進行討論。發行Ａ股最終架構需
獲股東考慮並酌情批准發行Ａ股。（ｗｈ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/10/2022
【虛幣世界】市場預計仍然高通脹，加密貨幣輕微高走
人氣文章財經熱話13/10/2022
【逃生策略】商湯股價見新低　止蝕趁早勿留低？
人氣文章中國故事12/10/2022
《神州經脈》9月信貸超預期衝高　A場過山車滬指奪回三千關
人氣文章香港要聞12/10/2022
【施政前瞻】仲量聯行：港樓或重演99年下行周期　倡全面撤辣
人氣文章財經熱話12/10/2022
港股跌至11年低位　後市何去何從？！
人氣文章專訪12/10/2022
【洪灝專訪】人幣下一站純屬任估　爛尾樓風險可控　看好三大資產
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金