協鑫科技（０３８００）批准發Ａ股內地上市提議

《經濟通通訊社１３日專訊》協鑫科技（０３８００）公布，已批准有關發行Ａ股於內地證
券交易所上市的初步提議，預期採用９月３０日作為將予作出上市申請的基準日。
該集團指，發行Ａ股將受限於包括市場情況、交易架構最終落實情況及取得股東及有關當局
必要審批。該集團正就發行Ａ股的建議架構及其他詳情與相關方進行討論。發行Ａ股最終架構需
獲股東考慮並酌情批准發行Ａ股。（ｗｈ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
|財經熱話13/10/2022
【虛幣世界】市場預計仍然高通脹，加密貨幣輕微高走
|財經熱話13/10/2022
【逃生策略】商湯股價見新低 止蝕趁早勿留低？
|中國故事12/10/2022
《神州經脈》9月信貸超預期衝高 A場過山車滬指奪回三千關
|香港要聞12/10/2022
【施政前瞻】仲量聯行：港樓或重演99年下行周期 倡全面撤辣
|財經熱話12/10/2022
港股跌至11年低位 後市何去何從？！
|專訪12/10/2022
【洪灝專訪】人幣下一站純屬任估 爛尾樓風險可控 看好三大資產
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰