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即市新聞

13/10/2022 19:18

《日入而息》傳港府擬減辣吸引人才，下周四起限聚令放寬至１２人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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習近平就二十大報告起草工作徵求意見，與黨外人士座談　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳港府擬放寬非居民買樓１５％稅率及人才簽證限制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
餐飲處所酒吧等將容許現場表演，限聚令放寬至１２人；本港新增５６２２宗確診，多８名患者
離世；歐家榮稱過去七日錄４８７１宗確診，本地個案升三成　　　　　　　　　　　　　　　
聯合科學委員會倡引入二價疫苗，料最快明年一月到港　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）今斥６億元回購２４１萬股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最低工資委員會達成共識，上調最低工資時薪至４０元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機構料９月ＣＰＩ漲２﹒８％兩年半高，ＰＰＩ續放緩；機構料９月美元計出口增速續回落至４
﹒１％創五月低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收３１１點報１６３８９，科指低收１１１點報３１５７
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　煤炭地產拖累，滬綜指收跌０﹒３％守三千成交近月高
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　非美貨幣仍有壓力，關注今晚美國ＣＰＩ　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報０﹒９７２８╱３２，日圓最新報１４６﹒８０╱８１
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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迅銷（０６２８８）全年多賺６１％創歷來佳績，末期派息３４０日圓　　　　　　　　　　　
台積電第三季多賺八成創新高，勝市場預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯控（００００５）本月２５日審議今年第三季盈利公布　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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據報字節跳動擬擴大音樂串流服務，與Ｓｐｏｔｉｆｙ等競爭　　　　　　　　　　　　　　　
比亞迪（０１２１１）印度分公司考慮在印度建設第二個工廠　　　　　　　　　　　　　　　
叙福樓（０１９７８）委任陸敏中為附屬公司首席執行官　　　　　　　　　　　　　　　　　
貓眼娛樂（０１８９６）總裁顧思斌辭職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯交所取消利興發展（０００６８）上市地位，最後上市日為１０月１７日　　　　　　　　　
廣州農村商業行（０１５５１）獲准發行１５０億元人民幣專項金融債券　　　　　　　　　　
中木國際（０１８２２）於天貓營銷自主設計木製玩具，股份繼續停牌　　　　　　　　　　　
萊蒙國際（０３６８８）首９月預售額按年跌約６５％至５﹒５億元　　　　　　　　　　　　
晨訊科技（０２０００）首３季收入料按年跌１３﹒２％　　　　　　　　　　　　　　　　　
迅銷（０６２８８）申請自明日上午９時正起恢復買賣香港預託證券　　　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）調查列車未到站開門事件，涉事車長暫被調職　　　　　　　　　　　　　
太平洋航（０２３４３）運第三季小靈便型乾散貨船日均收入按年跌３％　　　　　　　　　　
新地（０００１６）ＰＡＲＫ　ＹＯＨＯ　Ｂｏｌｏｇｎａ首張價單涵蓋１房複式戶　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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深圳國際（００１５２）簽訂機荷高速改擴建項目投資合作共建協議　　　　　　　　　　　　
靈寶黃金（０３３３０）曾祥新辭任董事長，陳建正接任　　　　　　　　　　　　　　　　　
春立醫療（０１８５８）訂兩結構性產品協議，共涉資３﹒９５億元人民幣　　　　　　　　　
中集安瑞科（０３８９９）近９億元人民幣中標低溫乙烷儲罐ＥＰＣ項目　　　　　　　　　　
中廣核新能源（０１８１１）９月完成發電量按年增０﹒１％　　　　　　　　　　　　　　　
中石化（００３８６）今回購１８００萬股Ａ股，斥約７７０８﹒８萬　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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三一國際（００６３１）與中信證券（０６０３０）訂金融產品投資框架協議　　　　　　　　
億達中國（０３６３９）９月合約銷售按年跌４６％至１﹒４億元人民幣　　　　　　　　　　
奇點國際（０１２８０）擬於茅台鎮成立酒品公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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機構料９月ＣＰＩ漲２﹒８％兩年半高，ＰＰＩ續放緩；機構料９月美元計出口增速續回落至４
﹒１％創五月低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
戴德梁行表示三季度上海甲級寫字樓吸納量回升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監表示核准蔡希良國壽資產管理董事長任職資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三季度上海寫字樓淨吸納量回升，惟租客仍持謹慎態度　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國今冬ＬＮＧ進口量迎十六年來首降，緩解全球壓力　　　　　　　　　　　　　　　　　　
未來十年，上海中心城通勤時間將控制在４５分鐘以內　　　　　　　　　　　　　　　　　　
統計局於１１月１日零時開展２０２２年人口抽樣調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行續２０億逆回購利率持平，收水７５０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
再有正廳局級金融官員落馬，城銀清算崔瑜被雙開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳有地產商６折促銷公寓項目回籠資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
９月集合信託發行環比降逾一成，房產類成立規模回升　　　　　　　　　　　　　　　　　　
農發行表示２４５９億農發基礎設施基金全部投放完成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天貓公布雙１１開始時間：１０月２４日晚８點預售　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
協鑫科技確認回Ａ，首選上海科創板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
寧德時代旗下福鼎時代增資至４５億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國資委表示央企要在１１月底前完成減免３個月租金任務　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報第二批６家科創板做市商名單出爐，涉信証等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股大跌２﹒０７％失守萬三關，續創近兩年新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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傳港府擬放寬非居民買樓１５％稅率及人才簽證限制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李慧琼倡研究全港１﹒６萬公頃綠化地帶，售居屋樓花　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指政府未必放寬「０＋３」，仍將維持入境檢測；最低工資委員會達成共識，上調最低工資
時薪至４０元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
莊太量稱毋須推政策搶人才，勞動人口降非移民潮所致；莊太量倡全面「撤辣」，仿星洲組屋助
港人上車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特首辦再呼籲市民提防偽冒行政長官訪談詐騙廣告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工程師七一刺警判囚５年，同案男學生囚３３個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廉署起訴１７人涉「傀儡保險代理」４３００萬元佣金詐騙案　　　　　　　　　　　　　　　
深水埗疑有「類鼻疽」聚集性個案，防護中心表示未找到流行病學關連　　　　　　　　　　　
工聯會表示最低工資長期滯後於通脹，倡落實一年一檢　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局紐約時段承接近１１７億港元沽盤，銀行結餘跌穿１１００億　　　　　　　　　　　　
深股通全日流出１４億元，外資流出一個半月高；滬股通全日流出４６億元，外資淨流出８０億
元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打表示南北向參與人數及金額穩步增，料通關帶動業務量　　　　　　　　　　　　　　　　
建行亞洲一年期定存息加至３﹒８厘，富融３﹒８５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯豐夥中節能皓信推首項粵港澳大灣區ＥＳＧ主題指數　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＦｅｄＥｘ設立柬埔寨直屬商業機構　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中銀信用卡表示截至今年９月綠色消費簽帳筆數按月升逾四成　　　　　　　　　　　　　　　
初中「生活與社會」改名以加強國情教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
城巴將興建全港首個加氫站，最快明年首季投入使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打香港馬拉松落實明年２月１２日舉行，暫定名額２﹒５萬人　　　　　　　　　　　　　　
花旗銀行Ｃｉｔｉ　Ｐｌｕｓ推消費優惠，送出總值逾１萬元獎賞　　　　　　　　　　　　　
信銀國際表示「大富翁存款」享額外年利率達７﹒２８厘　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅兵咸料４年後ＥＳＧ相關ＡＵＭ達３３﹒９萬億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金融科技周月底舉行，料吸引逾２萬人參加及逾三百萬在線觀看次數　　　　　　　　　　　　
陳志輝及曾宗堯獲委任為常任裁判官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　《二十大》　
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七中全會決定遞補馬國強、王寧、王偉中３人為中央委員　　　　　　　　　　　　　　　　　
二十大關鍵詞：核心、換屆、黨章、防疫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平就二十大報告起草工作徵求意見，與黨外人士座談　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　普京訪哈薩克斯坦，指歐盟量化寬鬆１萬億歐元買能源　　　　　　
　　烏克蘭月需４０億美元經援，對俄禁運釀歐洲廁紙荒　　　　　　　
　　美日在俄遠東邊境試射海馬斯火箭炮，俄警告對等反擊　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　官媒表示住房和城鄉建設是穩增長、擴內需重要領域　　　　　　　
　　據報旭輝美元債持有人尚未收到周三到期利息款　　　　　　　　　
　　旭輝（００８８４）一直積極與債權人團體對話，集團營運維持正常
　　據報融創（０１９１８）一筆昆明文旅城項目ＡＢＳ未足額兌付擬展
　　期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　ＳｐａｃｅＸ的太空飛船將接載兩名太空遊客　　　　　　　　　　
　　北韓或已研發出核彈頭，傳南韓向美提出共用核武　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　ＩＭＦ支持日本央行行長黑田東彥維持寬鬆政策　　　　　　　　　
　　ＩＭＦ表示各國政府必須削減預算以幫助抗擊通脹　　　　　　　　
　　債券互惠基金資金外流增至２０２０年４月以來最高　　　　　　　
　　加拿大皇家銀行預測加拿大經濟衰退在明年初到來　　　　　　　　
　　德國９月通脹年率終值確定為１０％，為統一後最高　　　　　　　
　　政策朝令夕改引發混亂，唐寧街對英倫銀行不滿度上升　　　　　　
　　標普５００指數創年內新低，核心通脹或重返高點　　　　　　　　
　　銅價下跌，市場擔憂經濟衰退和中國需求疲軟　　　　　　　　　　
　　黑田東彥重申維持寬鬆貨幣政策，日圓創２４年新低　　　　　　　
　　法國重啟１座反應堆令核電產能上升至５３％　　　　　　　　　　
　　英國養老金基金拋售美國高評級企業債引發債市恐慌　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　ＡＳＭＬ要求美國員工停止為中國客戶提供產品或服務　　　　　　
　　中國半導體行業協會冀美方修正錯誤，尋求達成共識　　　　　　　
　　外電稱台積電獲一年期許可，可續為南京廠供美國芯片　　　　　　
　　美企暫停長江存儲業務，停安裝設備撤走支援員工　　　　　　　　
　　耶倫稱美國將加強供應鏈，防範中俄地緣政治威脅　　　　　　　　
　　德外長籲謹慎從事對華貿易，中方表示勿以價值觀定親疏　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增５６２２宗確診，多８名患者離世　　　　　　　　　　　
　　歐家榮稱過去七日錄４８７１宗確診，本地個案升三成　　　　　　
　　餐飲處所酒吧等將容許現場表演，限聚令放寬至１２人　　　　　　
　　上海昨日新增本土新冠感染者４７例　　　　　　　　　　　　　　
　　全國昨增病例１４７６宗，江蘇沛縣今起靜態管理３天　　　　　　
　　台灣增５﹒３萬例本土新冠個案，確診總數破７００萬　　　　　　
　　姚柏良稱「０＋３」未夠吸引，促盡快實施「０＋０」　　　　　　
　　政府專家下午開會討論放寬兒童接種新冠疫苗間距　　　　　　　　
　　梁萬年稱中國堅持動態清零，因新病毒易破防危害巨大　　　　　　
　　港灣道體育館暫託中心下周四停止運作　　　　　　　　　　　　　
　　衛健委表示嚴格落實第九版防控方案，堅決整治層層加碼　　　　　
　　許正宇稱「０＋３」為金融科技周創造有利籌辦條件　　　　　　　
　　醫管局今日起再放寬急症與專科醫院探訪安排　　　　　　　　　　
　　醫衞局副局長李夏茵下午四時簡報疫情最新情況　　　　　　　　　
　　何栢良建議容許兒童溝針，料有助推高接種率　　　　　　　　　　
　　百濟神州對中國未允許銷售ｍＲＮＡ疫苗「難以置信」　　　　　　
　　據報郭卓堅非免針紙司法覆核案相關人士，申法援被拒　　　　　　
　　當局指醫生簽免針紙基於專業判斷，不受外圍因素影響　　　　　　
　　國家疾控要求各地精準流調，不能以「靜默」代替管控　　　　　　
　　土地註冊處處長譚惠儀快測呈陽性　　　　　　　　　　　　　　　
　　山西大同市四區全域靜默管理時間延長至１６日晚　　　　　　　　
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