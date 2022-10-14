《日出而作》美國９月通脹超出預期，美股先跌後升，道指彈近３％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３００３８﹒７２ 升 ８２７﹒８７ ２﹒８３

標普５００ ３６６９﹒９１ 升 ９２﹒８８ ２﹒６０

納斯達克 １０６４９﹒１５ 升 ２３２﹒０５ ２﹒２３

倫敦富時１００ ６８５０﹒２７ 升 ２４﹒１２ ０﹒３５

法蘭克福ＤＡＸ １２３５５﹒５８ 升 １８３﹒３２ １﹒５１

巴黎ＣＡＣ ４０ ５８７９﹒１９ 升 ６０﹒７２ １﹒０４

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﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４７﹒２７，歐元兌美元０﹒９７７８



《公司業績》

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耀才證券（０１４２８）中期純利下跌歸因港股成交量大減

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《公司資訊》

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醫思健康（０２１３８）寵物醫療３－５年目標市佔率１５％

加科思（０１１６７）與默克臨床試驗聯合治療結直腸癌

百濟神州（０６１６０）產品百悅澤獲無進展生存期優效

ＥＰＲＩＮＴ集團（０１８８４）違規漏報借出貸款９３４萬元

ＬＦＧ投資控股（０３９３８）７８０萬元購指數股票型基金Ａ股

帝國科技（００７７６）核數師羅申美辭任，國富浩華接任

協鑫科技（０３８００）批准發Ａ股內地上市提議

瑞斯康（０１６７９）發新股降至８１１８萬股，３認購協議失效

賢能集團（０１７３０）租新加坡工業物業，使用權涉５３１０萬坡元

天譽置業（０００５９）遭清盤呈請，涉未還逾２２００萬美元

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《國企紅籌》

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五礦資源（０１２０８）公布剛果採礦租賃聲稱終止，礦山遭武裝佔領

招商局置地（００９７８）第三季銷售額同比升５７％

洛陽鉬業（０３９９３）回應剛果ＴＦＭ公司傳言非真實

中集（０２０３９）引３股東入集瑞重工料蝕近３億人幣

華融金控（００９９３）擬掛牌售不良資產涉５１億人幣

拉夏貝爾（０６１１６）子公司遭申請破產，存減值風險

紫金礦業（０２８９９）４０億人幣購海域金礦３０％

招金礦業（０１８１８）逾８億人幣增持海域金礦股權

中國金茂（００８１７）獲中國宏泰（０６１６６）股東承諾贊成私有化

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《神州民企》

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佳辰控股（０１９３７）１１６８萬人幣購江蘇第二幅地建廠

龍光集團（０３３８０）９月銷售額跌７２％

安東油田服務（０３３３７）第三季新增訂單跌３３％

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《中國要聞》

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滬深交易所優化發布一批指數，引導長期資金配置

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《中概股速遞》

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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價

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《低碳變革》

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世銀發表稱中國需投資１７萬億美元實現２０６０年碳中和

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《俄烏開戰》

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聯大通過譴責俄羅斯吞併烏克蘭四區決議，中國投棄權

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《匯市走勢》

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美國９月ＣＰＩ即

將出爐，日圓再度

貶至２４年低位

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《國際要聞》

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金正恩督師，北韓

核部隊昨試射２枚

遠程戰略巡航導彈

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《大國博弈》

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中國擬進口巴西玉

米，減少對美國依

賴及替換烏克蘭

白宮發表新版國家

安全戰略需要與中

國有效競爭

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《虛幣世界》

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市場預計仍然高通

脹，加密貨幣輕微

高走

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