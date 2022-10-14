《日出而作》美國９月通脹超出預期，美股先跌後升，道指彈近３％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
（點） （點） （％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
紐約道瓊斯 ３００３８﹒７２ 升 ８２７﹒８７ ２﹒８３
標普５００ ３６６９﹒９１ 升 ９２﹒８８ ２﹒６０
納斯達克 １０６４９﹒１５ 升 ２３２﹒０５ ２﹒２３
倫敦富時１００ ６８５０﹒２７ 升 ２４﹒１２ ０﹒３５
法蘭克福ＤＡＸ １２３５５﹒５８ 升 １８３﹒３２ １﹒５１
巴黎ＣＡＣ ４０ ５８７９﹒１９ 升 ６０﹒７２ １﹒０４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４７﹒２７，歐元兌美元０﹒９７７８
《公司業績》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
耀才證券（０１４２８）中期純利下跌歸因港股成交量大減
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《公司資訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
醫思健康（０２１３８）寵物醫療３－５年目標市佔率１５％
加科思（０１１６７）與默克臨床試驗聯合治療結直腸癌
百濟神州（０６１６０）產品百悅澤獲無進展生存期優效
ＥＰＲＩＮＴ集團（０１８８４）違規漏報借出貸款９３４萬元
ＬＦＧ投資控股（０３９３８）７８０萬元購指數股票型基金Ａ股
帝國科技（００７７６）核數師羅申美辭任，國富浩華接任
協鑫科技（０３８００）批准發Ａ股內地上市提議
瑞斯康（０１６７９）發新股降至８１１８萬股，３認購協議失效
賢能集團（０１７３０）租新加坡工業物業，使用權涉５３１０萬坡元
天譽置業（０００５９）遭清盤呈請，涉未還逾２２００萬美元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國企紅籌》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
五礦資源（０１２０８）公布剛果採礦租賃聲稱終止，礦山遭武裝佔領
招商局置地（００９７８）第三季銷售額同比升５７％
洛陽鉬業（０３９９３）回應剛果ＴＦＭ公司傳言非真實
中集（０２０３９）引３股東入集瑞重工料蝕近３億人幣
華融金控（００９９３）擬掛牌售不良資產涉５１億人幣
拉夏貝爾（０６１１６）子公司遭申請破產，存減值風險
紫金礦業（０２８９９）４０億人幣購海域金礦３０％
招金礦業（０１８１８）逾８億人幣增持海域金礦股權
中國金茂（００８１７）獲中國宏泰（０６１６６）股東承諾贊成私有化
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《神州民企》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
佳辰控股（０１９３７）１１６８萬人幣購江蘇第二幅地建廠
龍光集團（０３３８０）９月銷售額跌７２％
安東油田服務（０３３３７）第三季新增訂單跌３３％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《中國要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬深交易所優化發布一批指數，引導長期資金配置
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《中概股速遞》
＝＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《低碳變革》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
世銀發表稱中國需投資１７萬億美元實現２０６０年碳中和
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《俄烏開戰》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
聯大通過譴責俄羅斯吞併烏克蘭四區決議，中國投棄權
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《匯市走勢》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美國９月ＣＰＩ即
將出爐，日圓再度
貶至２４年低位
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國際要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
金正恩督師，北韓
核部隊昨試射２枚
遠程戰略巡航導彈
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《大國博弈》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國擬進口巴西玉
米，減少對美國依
賴及替換烏克蘭
白宮發表新版國家
安全戰略需要與中
國有效競爭
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《虛幣世界》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
市場預計仍然高通
脹，加密貨幣輕微
高走
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看