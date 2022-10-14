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即市新聞

14/10/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》為何淡友大戶看港股後市再跌？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒２５％和
４２﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。於過去兩星期內，港股好友並非沒有嘗試反攻，可惜他們
將大市推回較高水平後，只引來更多沽盤。港股確實已跌抵嚴重超賣的水平一段時間，卻遲遲未
見正式回升，情況並不常見。看來，淡友大戶對後市的再跌空間仍有很大的期望。從大戶買家於
現貨市場內的舉動與職業炒家於指數牛熊證市場內的部署來看，大家都認為港股於短期內仍會易
跌難升。
　　不少投資者都認為，疫情對經濟與商貿的不利影響已減弱，現時美股帶動環球股市下挫，主
因為美息仍有顯著的再升空間。但筆者認為，當前環球股市的最大利淡因素，為俄烏局勢有跡象
惡化；若真的出現核子戰爭，後果可以非常嚴重。美息的升幅是逐步累積的，核戰為股市帶來的
跌幅可以在一瞬間出現，淡友大戶看中的，應屬後者。俄羅斯總統普京已被逼至牆角，為了保住
面子和權威，以威脅動用核武來找尋下台階是完全可以理解的。雖然出現核戰的機會很低，作為
審慎的投資者，實在不得不防。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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