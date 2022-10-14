《窩輪匯智－劉嘉輝》大市破位浪接浪，緊貼產品供應適時換馬

《窩輪匯智》筆者於９月２３日於此欄題為「窩輪用處多元化 化危為機幫到手」的文章入

面提到，窩輪除可買升看好，亦可睇淡買跌。當時恒指仍處於近１８０００點水平，其後指數出

現大落又大上的行情，最終跌至十多年新低見１６３８９點。單單這段約三星期的跌勢，便足足

蒸發了約１６００點之多。

在急挫的走勢當中，反映恒指波動性預期的恒指波幅指數由９月２３日時的約２８水平，急

升至最高見近３８位置，是今年５月以來最高。引伸波幅急升，帶動窩輪價格表現，若有如上述

以認沽證作對沖的話，受惠輪價由價外變為價內，以及引伸波幅急升，兩者加起來對認沽證價格

皆有正面作用。

而隨大市本周五（１４日）反彈，波幅指數最多回落至約３５的水平，但仍是５月以來的偏

高位置。反映市場預料後市波動性保持高企，故投資者仍應時刻保持警覺，特別是針對一些在技

術上出現破位向下的個股，可留意在個股身上作對沖準備。

以港交所（００３８８）為例，本周五逆市向下失守２５０元關口，見２０２０年５月以來

新低。港交所下周三（１９日）公布業績，有大行發表報告，相信股價在６０日內將下跌，主要

受日均成交額下跌及環球息口向上等因素影響。欲看淡或作對沖選擇，可留意相關認沽證。

最後提提大家，由於部分個股接連下跌，部分認沽證已由價外變為價內，發行商或需時補充

價外產品，投資者須時刻留意市場產品新供應，換馬至更合適的條款。《香港匯豐環球資本市場

亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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