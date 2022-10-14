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即市新聞

14/10/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局又錯

　　《缸邊隨筆》無論昨晚（１３日）美國的ＣＰＩ數據如何，美儲局仍會做錯，話一定會加息
不手軟。
　
　　美儲局犯了一個原本可以避免的錯誤，而令全球通脹火上加油。聯儲局其實就是美國的央行
，它的工作是確保美元購買力，並在符合美國的公眾利益下，制定利率政策，原本旨在降通脹、
增就業，但今時情況不幸相反。
　
　　正如哈佛大學經濟系講師Ｊｕｄｄ　Ｃｒａｍｅｒ說，今時我們最應關注的是，不只今年物
價勁升，而它更引導民眾預期，未來物價升得更猛，那會造成疊加效應。這個「疊加效應」會否
就以今年第二季，美國家庭驚人的總負債揭開序幕？
　
　　美國家庭截至第二季，總負債多達１６﹒１５兆元（美元．下同），１０年間升了
４１﹒７９％，增幅驚人。今時美國人的生活真可謂掙扎求存，每月要準時交租或供樓外，還要
供車、還學債，而且還要找卡數，甚至還信用卡貸款。有調查顯示，有６成美國受訪成人認為，
負債程度是導致他們「財務焦慮」的主因。
　
＊未來半年仍靠借？＊
　
　　美國社工Ｃａｓｓｉｅ　Ｓｍｉｔｈ指欠債日多於一日，真會使人沮喪。即使她具碩士學歷
，入行逾１０年，但她也要打３份工，才可免淪為「月光族」。美國通脹創４０年來新高，相信
美國人負債將更多。事實上，另一調查顯示，有４３％美國人預計，未來６個月他們會再增負債
。美國人欠債往往是要供車、供樓，當通脹升，車、樓價俱升，債項亦水漲船高，正是十個茶壺
九個蓋，出糧也不知道交租還是供車好，總之捉襟見肘，生活艱難。
　
　　今次為甚麼有這麼多的美國人負債累累？這對美國經濟又有甚麼影響？新冠疫情其實已給很
多美國人改善財務狀況的機會。自疫情爆發以來，美國個人儲蓄率竟達１２﹒６％，比自金融海
嘯以來的７﹒２５％多了很多，而２０２０年，美國人清還信用卡債務更達８３０億元。因疫情
期間，政府推出不少紓困措施，包括按揭、學債還款，以及其他債務的寬限計劃。當然這可能都
是美國政府印鈔、派錢、派福利所造成的德政。諷刺的是，疫情竟成為了美國史上其中一段美好
時期，這可從不同債項的嚴重拖欠率下降看得出來。
　
＊家庭債泥足深陷＊
　
　　話雖如此，但美國的家庭債卻正在增加，近半（４７％）美國人陷入更深的債務泥沼之中。
隨著通脹持續，生活成本增加，而之前政府的經濟支援沒有了，聯儲局落井下石，公布繼續加息

　
　　與港人一樣，美國人負債大部分與住屋有關，按揭貸款佔總負債比率高達７２﹒５％。有調
查顯示，半數受訪者認為，負擔不起房屋是主要問題。市場供應短缺，造成樓價不斷攀升，香港
人早領教過，也比美國人有更深的體會。
　
　　美國非住屋債中，美國入的學債也不斷增加。在２０００年至２０２０年這２０年間，在美
國４年大學的學費升了近１８０　％！每年平均升９％！學費愈升，學生貸款自然就愈多。今年
８月，美總統拜登宣布，為大部分每年借１２﹒５萬元以下的學生取消１萬元學債，算是造福莘
莘學子了。
　
　　此外，通脹也令美國車主的供車年期由過去的中位數５年，延長至６年，意味著貸款人要多
付利息。通脹推高商品及服務的價格，但美國人工資卻追不上。去年，平均時薪跌了３％，同期
通脹卻升了８﹒５％！
　
＊債有好壞之分＊
　
　　對美國經濟來說，家庭債就如雙刃劍：一方面，它會增加消費，佔美國ＧＤＰ　６８﹒４％
；另一方面，「好債」例如學債、按揭、商業貸款等，可透過時間，為民眾提高教育水平、置業
安居、累積財富。不過，家庭債若失控便與經濟衰退有關。歷史上家庭債會反映ＧＤＰ低增長。
如家庭負債與收入比率太高，如不能還債，會縮減消費，對經濟影響大，而家庭也開始向下流動
，例如中產失業，但仍要供車、供樓、還學債，甚至將被債務沒頂。
　
　　即使美國人債台高築，也水浸眼眉，但美國部分樂觀的專家仍呼籲不必太擔心，只用心關注
便是。聯儲局的數據專家Ｌｏｗｅｌｌ　Ｒ﹒　Ｒｉｃｋｅｔｔｓ透露，聯儲局的系統沒有經濟
爆破的警報，像樓市冧，而引發相關的金融危機。
　
　　政府政策在控制家庭債方面，扮演著重要角色。針對負債高、變相被扣減了工資的打工仔，
有人便建議政府，每星期讓他們最少有１０００美元收入，他們便可生活、養家，另重推子女免
稅額也可減家庭債。今時美國有２３００萬人欠醫療債，有建議政府也一併減免。
　
　　個人或家庭欠債往往不是好事，美國人負債累累，雖說是美國人「家事」，但美國經濟因美
元關係，又涉及全球經貿，美國的制定政策者應對問題有多快多積極，不過美儲局為保持其鷹性
，是仍會決心加息，這就可以是加錯了。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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