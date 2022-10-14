《盤後部署》恒指１７０００關曇花一現，收升不足２００點

《經濟通通訊社１４日專訊》美國上月通脹數據升幅略高於預期，隔晚美股先急跌後抽升，

三大指數收升逾２％，受美股急彈沖喜，港股勁彈。

恒指高開２８２點或１﹒７２％，報１６６７１，隨即獲買盤掃高，午後一度升逾６００點

，重上１７０００水平，可惜只屬曇花一現，１７０００關得而復失，尾市升幅收窄，逾６００

點升幅幾近全數蒸發，恒生指數收報１６５８７，升１９８點或升１﹒２１％，主板成交

１０１９﹒３６億元。國企指數收報５６２９，升６８點或升１﹒２３％。恒生科技指數收報

３２０６，升４８點或升１﹒５５％。



＊藍籌股幾近全線上升＊



即月期指收報１６６００，升１９２點，高水１３點。即月國指期貨報５６３４，升６１點

，高水４點。

上證綜合指數收報３０７１點，升５５點或１﹒８４％，成交金額３７２０﹒５１億元人民

幣。深證成份指數收報１１１２１點，升３０４點或２﹒８１％，成交金額４８８７﹒５８億元

人民幣。

藍籌股幾近全線上升，騰訊（００７００）收升１﹒２２％，報２４９﹒２元，該股成交約

３１４６萬股，涉資７９﹒６４億元，盤中高見２５８﹒８元，最低見２４８﹒４元；美團

（０３６９０）升２﹒０５％，收報１４９元；藥明生物（０２２６９）升８﹒６％，收報

５１﹒１５元；阿里（０９９８８）升０﹒６９％，收報７３﹒２５元；招行（０３９６８）升

１﹒８３％，收報３０﹒６５元；友邦（０１２９９）升１﹒８％，報收６７﹒８５元；比亞迪

（０１２１１）升１﹒７８％，收報１９４﹒９元。另外，港交所（００３８８）逆市跌

４﹒５７％，收報２４６﹒６元。



＊英國重資產股回勇＊



隔晚英鎊回升１﹒９％重返１﹒１３美元樓上，英國重資產股回勇，匯控（００００５）收

升４﹒６５％，報４０﹒５５元；保誠（０２３７８）升７﹒１％，收報８０元；渣打

（０２８８８）升４﹒５２％，報收４８﹒６元。

內房及物管股普遍反彈，旭輝控股集團（００８８４）收升９﹒６２％，報０﹒５７元；龍

光集團（０３３８０）升５％，收報０﹒４２元；合景泰富集團（０１８１３）升５﹒７５％，

報收０﹒９２元；碧桂園（０２００７）升４﹒３５％，收報１﹒４４元；時代中國控股

（０１２３３）收升７﹒５８％，報０﹒７１元；新城發展（０１０３０）升６﹒８３％，收報

１﹒７２元；龍湖（００９６０）升３﹒０１％，收報１９﹒１６元；旭輝永升服務

（０１９９５）升２１﹒９４％，報收２﹒３９元；寶龍商業（０９９０９）升１３％，收報

３﹒１３元；融創服務（０１５１６）升７﹒９８％，報收１﹒７６元；碧桂園服務

（０６０９８）升５﹒６４％，收報９﹒５５元。

太平洋航運（０２３４３）收跌１１﹒２４％，報２﹒２９元，太平洋航運受乾散貨船需求

疲弱，料第三季收入減少。金力永磁（０６６８０）升１﹒２９％，收報２３﹒６元，金力永磁

首三季歸屬於上市公司股東的淨利潤按年上升９０％至１倍。

恒指六日累瀉１６９８點刷逾１１年低位後，今日反彈不足２００點，技術上，指數要重返

１０天線（現為１７２０６）水平之上，才有望轉勢向好。（ｋｙ）

