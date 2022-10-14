《台股攻略－黃振宇》台股隨美股反彈，重上萬三點關口

《台股攻略》美國公布９月份消費者物價指數（ＣＰＩ）按年增８﹒２％，高於市場預期，

台股隨美股逆勢上漲，電子股全面反彈，指數終漲３１７點，收報１３１２８點，修復萬三點關

口，三大法人合計淨買入１５６﹒３億元（新台幣．下同）。

電子股同步反彈，台積電收４１２元，升４﹒３％；聯電收３８﹒７元，升６﹒３％；聯發

科收５８５元，升７﹒５％；鴻海收１０５元，升１﹒５％；力積電升８﹒４％；日月光投控、

大立光、世界升３％－５％。載板三雄的欣興、南電及景碩同步漲停。ＩＣ設計股的創惟、新唐

、立積、亞信、譜瑞－ＫＹ、凌陽、智原等紛紛漲停。另外，雖然台灣放寬邊境措施，惟航空雙

雄持續走弱，長榮航、華航均跌超過３％；觀光股回吐，易飛網曾跌停，收市跌幅收窄至

３﹒９％；五福跌２％、山富跌０﹒２％。貨運三雄則隨大市上揚，萬海、長榮、陽明等均升逾

５％。

台股雖然回升，但美國最新通脹數據仍高於市場預期，預料美聯儲局將維持強硬加息取態，

影響全球經濟復甦步伐，料台股將維持波動，建議短期操作保持審慎，宜採取分注投資策略。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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