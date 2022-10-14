《談國論企－黎偉成》社會融資增量９月份止跌回升

《談國論企》中國的社會融資規模增量於２０２２年９月份同比回升兩成一，扭轉７及８連

跌之況，使１－９月份累計之數穩增。以商業銀行為主的金融機構對實體經濟發放的人民幣貸款

，於前三季度保持穩定增長的同時，而委托貸款、政府債券淨融資、企業債券融資淨額和非金融

企業境內股票融資等，有不同程度的改進，意味社會融資市場漸次發揮到應有的作用。惟信托貸

款仍有待提升。



＊委托信貸政府債券企業債券等增量皆升＊



來自中國人民銀行所發布的《社會融資規模增量統計數據報告》顯示，全國社會融資的總規

模增量於２０２２年１－９月份的累計２７﹒７萬億元，比２０２１年同期多增３﹒０１萬億元

或１２﹒２％，即使較１－６月份２１萬億元的１８﹒７７％升幅和１－３月份１２﹒０６萬億

元所增１７﹒７７％要低，但三季度中的８月份和７月份同比分別減少１７﹒９％與

２８﹒６６％，而９月份達３﹒５２萬億元同比增長２１﹒７２％，止住二連跌之況，乃上半年

快速增長後的調整，可以接受。

此象可解讀之處，為（甲）即使國民經濟於過去大半年受到新冠肺疫在全國多地散發多發的

衝擊，但國家積極主動持續不斷出台多種多樣的財政、貨幣政策措施，促投資帶消費增就業等作

為擴大有效需求的力量，提振各業的發展和投資信心及信心，製造業在２０２２年前８個月的固

定資產投資的同比增長，就保持於１０％的雙位數的良好水平。（乙）社會融資市場若干項目有

較快速發展，所涉的融資略計額度可觀，現時出現相應的調節，是可預期的變異，重要的是此反

映出金融機構積極地發展資本市場。

因中國人民銀行逢季度按慣例僅披露季度性的資產，故本文只能評論１－９月份而非單獨的

９月份之況，而表現理想的項目，有（一）對實體經濟發放人民幣貸款，保持穩定增長的態勢，

為相對良性的基礎：於２０２２年１－９月份累計淨增１７﹒８９萬億元，較上年同期多增

１﹒０６萬億元或６﹒２９％，反映出央行通過多個貨幣政策和相關措施，促以商業銀行為主的

金融機構，積極支持經濟社會的更穩定的復甦。國民經濟增長於２０２２年８月份環比止住７月

份略為放緩而全面回升，於國際環境更趨複雜嚴峻和國內疫情散發多發的不利局面之況底下，算

是難得表現。

惹人注目的，當然是（二）委托貸款：於２０２２年１－９月份累計淨增３２９８億元，而

２０２１年同期卻減少１１４２億元，乃受惠於下半年的情況有明顯提升，特別是８月份的增量

達１７５５億元同比大增８﹒９１倍之普。委托貸款由委托人提供合法來源的資金，而委托業務

銀行會根據委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率代為發放、監督使用，並協助收回

的貸款業務；委托人通常政府部門、企業單位，亦有個人，本屬可靠性和穩定性相對頗高的融資

，政府應該作出支持。

（三）政府債券融資，增量淨額於２０２２年１－９月份累計５﹒９１萬億元，比上年同期

多增１﹒５萬億元或３３﹒７１％。人行於２０１９年１２月份起將「國債」和「地方政府一般

債券」納入社會融資規模統計，與原有「地方政府專項債券」合併為「政府債券」指標，指標數

值為托管機構的托管面值。



＊信托融資淨減量收窄仍有待支持和改善＊



和（四）非金融企業境內股票融資，於２０２２年１－９月份達８７３８億元，比上年同期

多增５９６億元或７﹒３２％，乃上半年所致，而上市公司在下半年減少在股票市場的融資意欲

，與股市市況和經濟表現當有密切關係。

（五）未貼現的銀行承兌匯票，於２０２２年１－９月累計尚減少８９２億元，比上年同期

少減１３３７億元或６０％，理由為８月份淨增３４８５億元同比多增３３５８億元或

２６﹒４４倍，情況漸有改善。由是企（事）業單位期內的短期貸款和票據融資皆淨減，可見事

出有因也。企業增大利用融資市場謀取資金，屬好事。

（六）企業債券融資（Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｂｏｎｄ），於２０２２年１－９月累計

２﹒２萬億元，比上年同期少２４１３億元或９﹒４％，因相關融資近期明顯放緩，特別是８月

淨增８６１４億元同比減少９１７８億元或５１﹒８５％。此為股份公司而在中國有一部分屬非

股份公司發債，通常是依照法定程序發行和約定在一定期限內還本付息的債券，獲金融機構積極

支持特別是非股份公司的企業機構債券融資，有頗不俗的發展前景。

較差勁者，為（七）信托貸款，於２０２２年１－９月份累計淨減４８１４億元，但比

２０２１年同期所減的１﹒２３萬億元少減４４５６億元，尚可。信托貸款為受托人接受委托人

的委托，將委托人存入的資金，按指定的對象、用途、期限、利率與金額等發放貸款，和負責到

期收回貸款本息的一類金融服務，而委托人在發放貸款的對象、用途等方面有充分的自主權，又

可利用信托公司在企業資信和資金管理方面的優勢，增加資金的安全性，以提高資金使用效率。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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