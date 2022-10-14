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14/10/2022 10:09

恒指開市早段升逾５００點，三大美指單日轉向皆升逾２％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國公布９月份ＣＰＩ按年升８﹒２％，核心ＣＰＩ按年升
６﹒６％，升幅雙雙超過預期，但美股無懼加息預期，獲資金趁低吸納，道指開市急跌後轉勢狂
升超過８００點重上三萬大關。
　　金融股高開後升勢不減；匯控（００００５）升５﹒８１％，報４１元，以現價計，該股暫
連升２日，累計升幅５﹒９４％；港交所（００３８８）升１﹒３２％，報２６１﹒８元；友邦
（０１２９９）升４﹒６５％，報６９﹒７５元。
　
＊科技股、醫藥股跟升＊
　
　　重磅科技股緊隨市況反彈；美團（０３６９０）升５﹒０７％，報１５３﹒４元；阿里
（０９９８８）升４﹒４７％，報７６元；騰訊（００７００）升３﹒９％，報２５５﹒８元；
京東集團（０９６１８）升３％，報１８１﹒９元。
　　醫藥股同造好；藥明生物（０２２６９）升６﹒７９％，報５０﹒３元，以現價計，該股暫
連升３日，累計升幅８﹒７６％；中國生物製藥（０１１７７）升６﹒５４％，報３﹒９１元；
信達生物（０１８０１）升８﹒９７％，報２４﹒３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１０﹒４５％；康方生物（０９９２６）升１０﹒４％，報２４﹒９５元。
　
＊澳門放寬台港入境檢疫＊
　
　　澳門放寬由香港、台灣及外國入境人士的健康管理措施。自本周六（１５日）起，取消在解
除醫學觀察翌日起計第４至７天健康監測及在解除醫學觀察翌日起計第５、７天接受新型冠狀病
毒核酸檢測的措施，但入境人士須在解除醫學觀察當天起連續４天進行自我健康管理及每天到社
區核酸站接受核酸檢測。
　　賭股普遍造好；永利澳門（０１１２８）升０﹒４５％，報４﹒４２元；澳博
（００８８０）升０﹒３９％，報２﹒６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒１７％
；金沙（０１９２８）升轉跌０﹒７２％，報１６﹒６２元，以現價計，該股暫連跌５日，累計
跌幅２３﹒２３％；銀娛（０００２７）無升跌，報４２﹒８元。
　　現時，恒生指數報１６９２０，升５３１點或升３﹒２４％，主板成交２５４﹒７３億元。
國企指數報５７３０，升１７０點或升３﹒０６％。恒生科技指數報３２８２，升１２４點或升
３﹒９５％。
　　即月期指新報１６９２４，升５１６點，高水３點。即月國指期貨報５７３６，升１６３點
，高水５點。即月科指期貨新報３２８７，升１２９點，高水８點。
　　上證綜合指數報３０６１，升４４點或升１﹒４９％，成交１１５１﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１００７，升１８９點或升１﹒７６％，成交１５６６﹒４５億元人民幣

　
　　　　　　　　　　表列十大升幅藍籌股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中升控股（００８８１）　　　　３３﹒７０元　升６﹒６５％
　　中國生物製藥（０１１７７）　　　３﹒９１元　升６﹒５４％
　　藥明生物（０２２６９）　　　　５０﹒３０元　升６﹒７９％
　　匯控（００００５）　　　　　　４１﹒００元　升５﹒８１％
　　申洲國際（０２３１３）　　　　６３﹒５５元　升６﹒３６％
　　安踏體育（０２０２０）　　　　８３﹒００元　升５﹒００％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　　　９﹒５３元　升５﹒４２％
　　美團（０３６９０）　　　　　１５３﹒４０元　升５﹒０７％
　　阿里（０９９８８）　　　　　　７６﹒００元　升４﹒４７％
　　友邦（０１２９９）　　　　　　６９﹒７５元　升４﹒６５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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