恒指開市早段升逾５００點，三大美指單日轉向皆升逾２％

《經濟通通訊社１４日專訊》美國公布９月份ＣＰＩ按年升８﹒２％，核心ＣＰＩ按年升

６﹒６％，升幅雙雙超過預期，但美股無懼加息預期，獲資金趁低吸納，道指開市急跌後轉勢狂

升超過８００點重上三萬大關。

金融股高開後升勢不減；匯控（００００５）升５﹒８１％，報４１元，以現價計，該股暫

連升２日，累計升幅５﹒９４％；港交所（００３８８）升１﹒３２％，報２６１﹒８元；友邦

（０１２９９）升４﹒６５％，報６９﹒７５元。



＊科技股、醫藥股跟升＊



重磅科技股緊隨市況反彈；美團（０３６９０）升５﹒０７％，報１５３﹒４元；阿里

（０９９８８）升４﹒４７％，報７６元；騰訊（００７００）升３﹒９％，報２５５﹒８元；

京東集團（０９６１８）升３％，報１８１﹒９元。

醫藥股同造好；藥明生物（０２２６９）升６﹒７９％，報５０﹒３元，以現價計，該股暫

連升３日，累計升幅８﹒７６％；中國生物製藥（０１１７７）升６﹒５４％，報３﹒９１元；

信達生物（０１８０１）升８﹒９７％，報２４﹒３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

１０﹒４５％；康方生物（０９９２６）升１０﹒４％，報２４﹒９５元。



＊澳門放寬台港入境檢疫＊



澳門放寬由香港、台灣及外國入境人士的健康管理措施。自本周六（１５日）起，取消在解

除醫學觀察翌日起計第４至７天健康監測及在解除醫學觀察翌日起計第５、７天接受新型冠狀病

毒核酸檢測的措施，但入境人士須在解除醫學觀察當天起連續４天進行自我健康管理及每天到社

區核酸站接受核酸檢測。

賭股普遍造好；永利澳門（０１１２８）升０﹒４５％，報４﹒４２元；澳博

（００８８０）升０﹒３９％，報２﹒６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒１７％

；金沙（０１９２８）升轉跌０﹒７２％，報１６﹒６２元，以現價計，該股暫連跌５日，累計

跌幅２３﹒２３％；銀娛（０００２７）無升跌，報４２﹒８元。

現時，恒生指數報１６９２０，升５３１點或升３﹒２４％，主板成交２５４﹒７３億元。

國企指數報５７３０，升１７０點或升３﹒０６％。恒生科技指數報３２８２，升１２４點或升

３﹒９５％。

即月期指新報１６９２４，升５１６點，高水３點。即月國指期貨報５７３６，升１６３點

，高水５點。即月科指期貨新報３２８７，升１２９點，高水８點。

上證綜合指數報３０６１，升４４點或升１﹒４９％，成交１１５１﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１１００７，升１８９點或升１﹒７６％，成交１５６６﹒４５億元人民幣

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表列十大升幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中升控股（００８８１） ３３﹒７０元 升６﹒６５％

中國生物製藥（０１１７７） ３﹒９１元 升６﹒５４％

藥明生物（０２２６９） ５０﹒３０元 升６﹒７９％

匯控（００００５） ４１﹒００元 升５﹒８１％

申洲國際（０２３１３） ６３﹒５５元 升６﹒３６％

安踏體育（０２０２０） ８３﹒００元 升５﹒００％

碧桂園服務（０６０９８） ９﹒５３元 升５﹒４２％

美團（０３６９０） １５３﹒４０元 升５﹒０７％

阿里（０９９８８） ７６﹒００元 升４﹒４７％

友邦（０１２９９） ６９﹒７５元 升４﹒６５％

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（ｈｃ）

