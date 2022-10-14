《午市前瞻》專家指美股升勢仍要觀望，航運股受油價影響

《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數半日收報１６９４２，升５５３點或３﹒３７％，主

板成交５０１﹒０６億元。恒生中國企業指數報５７３７，升１７６點或３﹒１７％。恒生科技

指數報３２８２，升１２４點或３﹒９４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及藥明生物

（０２２６９）；騰訊控股收報２５６元，升９﹒８元或３﹒９８％，成交３９﹒９２億元；美

團收報１５２﹒６元，升６﹒６元或４﹒５２％，成交１７﹒２３億元；藥明生物收報５２元，

升４﹒９元或１０﹒４％，成交１４﹒３８億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿

里巴巴－ＳＷ（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報７５﹒６５元，升２﹒９元或３﹒９９％，

成交１２﹒１７億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊聶振邦：恒指升破１０天線才能判斷轉勢＊



美國公布９月份通脹再超預期，但美股開市下跌後吸引資金撈底，道指倒升逾８００點重上

三萬大關，帶動恒指今早高開高走，升逾５００逼近１７０００。華盛證券分析師聶振邦向《經

濟通通訊社》表示，恒指後市亦較受美股影響，隔晚道指升約２﹒８％，目前恒指已升約

３﹒３％，氣氛更為亢奮。但他提到，目前恒指出尚未收復１０天線１７２００，故難以斷言恒

指經已轉勢，認為起碼今日先企穩１６８００，後市才有望挑戰１７２００至１７５００。

聶振邦指出，美股大升只是因為出現超賣情況，但實際消息面上，通脹超出預期仍屬利淡消

息，美股升勢能否延續仍要觀望，未來美國聯儲局取向，以至第三季ＧＤＰ都會影響美股表現。

至於明日開展的二十大會否影響港股下周走勢，聶振邦指可參考美元兌人民幣匯價走向，若

人民幣靠穩，市場對二十大的憧憬更大。



＊油組減產油價運費跌幅有限＊



航運股跟隨市況造好，但太平洋航運（０２３４３）公布指，其核心業務於第三季度錄得的

小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入，分別較２０２２年上半年分別減

少１０％及２１％，股價逆市曾挫超過１２％。聶振邦指運費其大一大因素為油價，過去一段時

間油價回落，但自ＯＰＥＣ＋宣布大幅減產後，油價再大跌空間有限，變相運費亦未必再大跌。

但目前未見有其他航運股公布收入情況，未能認定整體運費是否大幅回落。

航運股之一的中遠海能（０１１３８）受歐洲能源危機帶動炒上，近期股價回落，上午跟隨

市況最多曾升逾８％。聶振邦指中遠海能８月時於６元水平見支持，目前約６﹒１元水平買入風

險不算高，上望６﹒８至７元阻力亦有約一成潛在升幅，但要留意油價走向的不確定性，觀望

ＯＰＥＣ＋減產及全球經濟衰退風險，市場看好或看淡油價，將影響中遠海能股價走向。

（ｈｃ）

