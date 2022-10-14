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14/10/2022 17:58

《美元走勢－羅明立》通脹高企儲局續進取，美匯指數１１２有支持

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４７﹒５６　１４７﹒６１　１４７﹒０９
　　歐元╱美元　０﹒９７４７　０﹒９８０９　０﹒９７４７
　　英鎊╱美元　１﹒１２８９　１﹒１３６７　１﹒１２５４
　　美元╱瑞郎　１﹒００００　１﹒００１９　０﹒９９６４
　　美元╱港元　７﹒８４９６　７﹒８４９７　７﹒８４８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國９月ＣＰＩ按年增長８﹒２％，低於前值但高於預期，核心數據按年升
６﹒６％，高於前值及預期，更是１９８２年８月以來最高；而上周初次申領失業救濟人數增加
至２２﹒８萬。通脹高企令市場預期聯儲局將繼續進取加息，利率在２０２３年初可能達到
４﹒７５％－５％區間，估計１１月將繼續加息０﹒７５％。　
　　昨日（１３日）有消息指英國政府正在對減稅方案作出修改進行討論，可能放棄或調整部分
減稅計畫，消息刺激英鎊單日大漲３００點，升至１﹒１３８０。不過今日（１４日）英國貿易
大臣表示改變的計劃，英鎊出現調整。歐元跟隨非美貨幣的反彈而曾經重上０﹒９８，央行管委
Ｋａｚｉｍｉｒ指１０月會議加息０﹒７５％是適當的，同時表示利率必須升至中性以上，但可
以在明年才開始縮表。美匯指數回落至２０天線水平的１１２﹒１２，會有初步支持，但若跌穿
１１１﹒９０可能要進一步調整。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　０﹒９７３５　０﹒９８１０　０﹒９７０５
　　美元兌日圓　買入日圓　１４７﹒６０　１４６﹒００　１４８﹒００
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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