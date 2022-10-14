《美元走勢－羅明立》通脹高企儲局續進取，美匯指數１１２有支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４７﹒５６ １４７﹒６１ １４７﹒０９

歐元╱美元 ０﹒９７４７ ０﹒９８０９ ０﹒９７４７

英鎊╱美元 １﹒１２８９ １﹒１３６７ １﹒１２５４

美元╱瑞郎 １﹒００００ １﹒００１９ ０﹒９９６４

美元╱港元 ７﹒８４９６ ７﹒８４９７ ７﹒８４８８

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《美元走勢》美國９月ＣＰＩ按年增長８﹒２％，低於前值但高於預期，核心數據按年升

６﹒６％，高於前值及預期，更是１９８２年８月以來最高；而上周初次申領失業救濟人數增加

至２２﹒８萬。通脹高企令市場預期聯儲局將繼續進取加息，利率在２０２３年初可能達到

４﹒７５％－５％區間，估計１１月將繼續加息０﹒７５％。

昨日（１３日）有消息指英國政府正在對減稅方案作出修改進行討論，可能放棄或調整部分

減稅計畫，消息刺激英鎊單日大漲３００點，升至１﹒１３８０。不過今日（１４日）英國貿易

大臣表示改變的計劃，英鎊出現調整。歐元跟隨非美貨幣的反彈而曾經重上０﹒９８，央行管委

Ｋａｚｉｍｉｒ指１０月會議加息０﹒７５％是適當的，同時表示利率必須升至中性以上，但可

以在明年才開始縮表。美匯指數回落至２０天線水平的１１２﹒１２，會有初步支持，但若跌穿

１１１﹒９０可能要進一步調整。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 ０﹒９７３５ ０﹒９８１０ ０﹒９７０５

美元兌日圓 買入日圓 １４７﹒６０ １４６﹒００ １４８﹒００

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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