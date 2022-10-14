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14/10/2022 16:30

《新股上市》傳中石化商談重啟中石化銷售上市事宜

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》旗下ＩＦＲ引述消息人士指，中石化
（００３８６）計劃重啟分拆中國石化銷售上市的計劃，現已開始業務重組上市前的內部討論，
正與潛在顧問機構進行可行性研究。
　　消息人士表示，該公司正考慮在香港上市，但尚未作出最終決定。
　　消息又指，中石化銷售上市至少集資５０億美元（約３９０億港元），視乎市場情況，最快
可能在２０２３年末進行ＩＰＯ。（ｂｉ）

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