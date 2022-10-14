《新股上市》傳中石化商談重啟中石化銷售上市事宜

《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》旗下ＩＦＲ引述消息人士指，中石化

（００３８６）計劃重啟分拆中國石化銷售上市的計劃，現已開始業務重組上市前的內部討論，

正與潛在顧問機構進行可行性研究。

消息人士表示，該公司正考慮在香港上市，但尚未作出最終決定。

消息又指，中石化銷售上市至少集資５０億美元（約３９０億港元），視乎市場情況，最快

可能在２０２３年末進行ＩＰＯ。（ｂｉ）

