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14/10/2022 17:57

澳門完成討論貨幣發行制度草案，擬將數字貨幣納入法定貨幣

　　《經濟通通訊社１４日專訊》澳門行政會完成討論《貨幣設立及發行的法律制度》法律草案
，有關法案將送交立法會審議。法案主要內容包括將數字形式貨幣納入法定貨幣。
　
＊以便與中國內地和香港互相銜接＊
　
　　澳門行政法務司司長、行政會發言人張永春介紹，鑑於現行規範發行貨幣制度的第７╱９５
╱Ｍ號法令實施至今超過２７年，為完善澳門特區貨幣設立及發行的法律制度，與內地和香港的
經濟環境及法律制度互相銜接，特區政府制定《貨幣設立及發行的法律制度》法案。
　　法案主要內容包括：澳門法定貨幣不僅包括傳統類型的紙幣和硬幣，還包括數字形式貨幣，
並賦予同等地位，相關制度將通過特別法例規範。
　
＊暫無推出非實體數字貨幣具體計劃或時間表＊
　
　　此外，為配合電子支付工具的發展和公眾消費模式的改變，訂定免除強制接受現金的例外情
況，把經濟參與人須接收硬幣數量的上限由１００個調低至５０個。同時，新增在法律規定的情
況外，拒絕接受法定貨幣將構成行政違法行為，違法者將科處１０００至１００００澳門元罰款

　　澳門金管局行政委員李可欣表示，數字型經濟乃大勢所趨，當中一定會出現非實體貨幣，但
澳門推出非實體數字貨幣言之過早，特區政府目前開始著手研究數字貨幣，但沒有任何具體計劃
或時間表，將密切留意世界最新狀況。（ｃｌ）

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