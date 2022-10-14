澳門完成討論貨幣發行制度草案，擬將數字貨幣納入法定貨幣

《經濟通通訊社１４日專訊》澳門行政會完成討論《貨幣設立及發行的法律制度》法律草案

，有關法案將送交立法會審議。法案主要內容包括將數字形式貨幣納入法定貨幣。



＊以便與中國內地和香港互相銜接＊



澳門行政法務司司長、行政會發言人張永春介紹，鑑於現行規範發行貨幣制度的第７╱９５

╱Ｍ號法令實施至今超過２７年，為完善澳門特區貨幣設立及發行的法律制度，與內地和香港的

經濟環境及法律制度互相銜接，特區政府制定《貨幣設立及發行的法律制度》法案。

法案主要內容包括：澳門法定貨幣不僅包括傳統類型的紙幣和硬幣，還包括數字形式貨幣，

並賦予同等地位，相關制度將通過特別法例規範。



＊暫無推出非實體數字貨幣具體計劃或時間表＊



此外，為配合電子支付工具的發展和公眾消費模式的改變，訂定免除強制接受現金的例外情

況，把經濟參與人須接收硬幣數量的上限由１００個調低至５０個。同時，新增在法律規定的情

況外，拒絕接受法定貨幣將構成行政違法行為，違法者將科處１０００至１００００澳門元罰款

。

澳門金管局行政委員李可欣表示，數字型經濟乃大勢所趨，當中一定會出現非實體貨幣，但

澳門推出非實體數字貨幣言之過早，特區政府目前開始著手研究數字貨幣，但沒有任何具體計劃

或時間表，將密切留意世界最新狀況。（ｃｌ）

