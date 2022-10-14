《本港樓市》中原ＣＣＬ按周跌０﹒３６％，料樓價續調整

《經濟通通訊社１４日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，中原城市領先指數

ＣＣＬ最新報１７０點，按周跌０﹒３６％，本周指數未完全反映加息後市況，相信樓價調整未

結束，跌勢仍然持續。ＣＣＬ短期目標２０２２年底前下試１６０點，而金管局放寬壓測，及《

施政報告》或有條件放寬ＢＳＤ等消息，對樓價影響有待未來數周ＣＣＬ才開始反映，樓價走勢

仍需觀察。



＊新界東樓價連跌４周共３﹒６３％＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７０﹒１５點，按周跌０﹒３４％，近４

周低企１７０點上下。ＣＣＬ（中小型單位）報１６８﹒３５點，按周跌０﹒３９％，近４周低

企１６８點水平。ＣＣＬ（大型單位）報１７８﹒１０點，按周跌０﹒２４％。

四區方面，新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７９﹒３３點，創１９２周新低，重返２０１９年

２月水平，按周跌０﹒４２％，連跌４周共３﹒６３％。九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６２﹒４６

點，按周跌１﹒２１％。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７３﹒１８點，按周跌０﹒３２％，結束２

周連升。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６０﹒７３點，按周升０﹒８９％，連跌４周後單周回升

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