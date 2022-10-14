《經濟通通訊社１４日專訊》多間本地銀行上調定期存款利率，吸引定存資金，搶佔定存市
場，建行亞洲分別上調其６個月及１２個月港元定期存款利率至３﹒９厘及４厘，適用於貴賓晉
裕、貴賓理財之客戶適用於分行以新資金辦理，起存額為８００萬元。
南洋商業銀行分別上調其６個月及１２個月港元定期存款利率至３﹒５厘及３﹒６厘，適用
於以新資金開立「智優息定期存款」，起存額為５００萬元。（ｂｎ）
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14/10/2022 15:43
【高息定存】建行亞洲１２個月定存利率加至４厘，起存額８００萬
《經濟通通訊社１４日專訊》多間本地銀行上調定期存款利率，吸引定存資金，搶佔定存市
場，建行亞洲分別上調其６個月及１２個月港元定期存款利率至３﹒９厘及４厘，適用於貴賓晉
裕、貴賓理財之客戶適用於分行以新資金辦理，起存額為８００萬元。
南洋商業銀行分別上調其６個月及１２個月港元定期存款利率至３﹒５厘及３﹒６厘，適用
於以新資金開立「智優息定期存款」，起存額為５００萬元。（ｂｎ）
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