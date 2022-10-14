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14/10/2022 11:14

【雷鼎鳴專訪】解決房屋問題應加快造地，現為「撤辣」好時機

　　《經濟通通訊社記者張可怡１４日報道》行政長官李家超將於下周三（１９日）發表任內首
份施政報告，外界關注政府如何解決土地房屋問題。李家超上任百日後明言將推動造地建屋，分
別由財政司司長及副司長帶領的「土地及房屋供應統籌組」和「公營房屋項目行動工作組」已提
出多項建議，料將公布更多細節。香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴向《經濟通
》表示，政府應加快造地，才能增加房屋供應。
　
＊倡北部都會區明日大嶼「雙軌並行」＊
　
　　「過去１０多年，香港缺乏新造的土地，以往政府一直都有土地儲備，前行政長官董建華在
任時，便提出興建８﹒５萬個公屋單位，當時覓地建屋不是很困難，但當１０多年沒有增加土地
儲備，政府便要有危機感。」雷鼎鳴建議北部都會區及明日大嶼計劃「雙軌並行」，加快造地，
「時間上可能更加好，因為更多基建項目同時進行，不但可以加快土地供應，更可以刺激經濟。

　　雷鼎鳴又預視未來８至１０年，很多負面因素存在，容易出現經濟大衰退，基建項目對保住
經濟有相當大的幫助。他批評政府在造地方面差強人意，速度太慢，期望《施政報告》有具體的
措施能夠落實。
　
＊印花稅穩樓價成效存疑，現為「撤辣」好時機＊
　
　　近日樓市下調，不少地產界人士都提議撤銷「買家印花稅」及針對港人購買第二個物業的「
雙倍印花稅」（ＤＳＤ）等「辣招」，雷鼎鳴認為印花稅穩樓價成效存疑，現時外部環境較惡劣
，樓價短期內不會急升，是「撤辣」好時機。
　　「過去十年以來一直都反對這些印花稅，沒有幫助香港樓價下調，甚至令香港樓價上升，例
如將買樓按揭成數降低，買樓首期增加，但並非每個市民都付得出首期，受益的只有地產商。」
他又認為自從有「辣招」後，一手樓及二手樓的交投量相差不遠，反而會鞏固地產霸權，印花稅
亦令外地人難以置業，對於吸引人才有負面影響。

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