《小傳日記》疫苗股再熱炒，神州谷針有得搞？

《小傳日記》雖然花旗國９月通脹仍然好高，不過美股借勢低吸，道指反而最後升成８００

幾點，帶動全球股市造好。魚缸呢邊今朝高開差唔多３００點，之後都愈升愈勁最多升成６００

幾點仲試過重上萬七點，不過兩點前忽然重沽壓突襲，恒指急回４００幾點，最後以陰燭完場，

升唔夠２００點。

今日ＭＶＰ當然就係醫藥股，照舊一升就全板一齊升，藥明生物（０２２６９）最多試過升

成一成半，不過大下晝都唔見返差唔多一半，最後只係升８巴仙多啲，不過都仲係全日最佳藍戰

士。

今日升得零舍多嘅醫藥股，有唔少都係疫苗相關股份，好似信達生物（０１８０１）升一成

三，報２５﹒２銀；康方生物（０９９２６）升多過一成半，報２６﹒０５銀；金斯瑞

（０１５４８）升挨近一成二，報１６﹒３銀；海吉亞（０６０７８）升多過９巴仙，報

４４﹒７銀，有啲仲曾經升成兩成。疫苗股忽然爆升，都未必係同二十大無關。雖然官媒今個禮

拜差唔多日日都有出文撐清零，但清零還清零，都無話唔可以一邊動態清零，一邊微調一吓防疫

方針。

如果今日炒起疫苗股，有可能係因為疫苗需求急升。而需求咁大就可能係官方想要提升疫苗

接種率。之前神州方面一路都無要求全民打針，唔會好似香江咁用疫苗通行證嚟谷針。如果動態

清零維持不變下，有可能上面政府會推出一啲提升疫苗接種率嘅措施嚟減少傳播風險。

雖然暫時未必成真，不過香江谷針咁耐，相信阿爺都有密切監察住呢邊嘅打針情況，呢邊試

行完谷針係行之有效嘅話，神州方面都比較有多少少底去實行谷針。一方面堅持動態清零，一方

面加強打針，減少一線城市以至北上廣深嘅封控機會，減少對商業經濟嘅影響，已經好大程度上

可以扶持經濟。所以，疫苗需求應該有增無減啦，請請！



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