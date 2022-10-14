《基金債券攻略－凌風》因為難逃一跌，所以難逃一「接」

《基金債券攻略》上日提到，ＥＬＮ可算是零售市場中，最受歡迎的一種結構性產品。無他

，因為這類產品主要由銀行銷售，而更重要的是，銀行將客戶本來要收的「期權金」，包裝成「

利息」。在低息環境中，如果有５％，甚至１０％或更高的「利息」，那當然很吸引。



在此，我想先補充一點。你所收的「利息」是否高，主要取決於掛勾股票的波幅。如果是高

波幅的股票，即升跌幅度很大的股票，你收到的「利息」就高；如果是低波幅的股票，你收到的

「利息」較低。



當然，所謂較低，也會高於我們的銀行存款，若不，又怎會吸引投資者去「買」（不是存，

是買，即投資）？



但我綜合多年的ＥＬＮ投資經驗，可以肯定說一句，你買得ＥＬＮ，就必須有「接貨」的心

理準備。而且，當你接貨那一刻，已經蝕緊錢。因此，這到底只是「難逃一接」，還是「難逃一

劫」，就看你掛甚麼股票了。



我之所以說買ＥＬＮ，幾乎肯定「難逃一接」，主要因為「遊戲規則」使然，尤其是當中的

Ｃａｌｌ Ｂａｃｋ條款，即所謂的「贖回機制」。如果掛勾股票升破某個價位，發行商便可以

提早贖回。



我舉個例大家就會明白。我以前兩年最受歡迎的掛勾股票之一阿里巴巴（０９９８８）（下稱

阿里）為例。如果第一次你掛勾時的「利息」是１５％，年期半年，行使價２５０元（假設當時

阿里股價是２８０元），以上條款看上去也算吸引吧，因為以當時的市況，還有約一成折讓，而

且利息是雙位數。



不過，如果有條款說，只要阿里股價升至３００元，發行商就會提早贖回的話（一般來說，最

快的Ｃａｌｌ Ｂａｃｋ是在第二個月後，即是投資者至少可以收到一個月「利息」），對投資

者就很不利了。



你想一想，當一個月截數時，假設阿里股價真的升至３００元之上，即使該ＥＬＮ的年期是

半年，也要馬上終止。而你只可以收到一個月「利息」（年息１５％，這個月的「利息」就是

１５％的十二分一）。當然，你沒有蝕本的，也賺了一個月的「利息」。



但我可以肯定，你有很大機會再掛，而且很大可能再掛阿里，尤其當另一份ＥＬＮ的利息調

高了，例如去到１８％。但這時，行使價可能是２８０元，即比現價３００元只有７％折讓。



同樣地，這次也有提早贖回條款，今次可能是３２０元。如是者，如果一個月後，阿里股價

真的升至３２０元，你就賺了一個月利息，資金又可以回籠。不過，如果你再掛，行使價又會再

升調高。



但股市不可能無止境地上升，如果股市難逃一跌，那你就必定「難逃一接」了。但當然，如

果你已有心理準備接貨，甚至是想用折讓價買入心儀的股票，這個絕對沒有問題（如果不接貨，

就賺利息）。



但問題是，有很多投資者都沒有這個心理準備，而且，他們選擇掛勾的股票，都不是最優質

的。如是的話，他們就不止「難逃一接」，而是「難逃一劫」了！



那麼，我們到底如何看待ＥＬＮ這種投資產品呢？下次再續。

《凌風》



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