《積金有道－劉家怡》從「女飛魚」何詩蓓的成功學退休理財

《積金有道》近年香港年青運動員屢創驕人成績，其中一位是世界游泳冠軍何詩蓓。最近這

位「香港女飛魚」更成為我們在港澳地區的大使，激勵廣大市民學習她的超越精神，她的成功故

事也非常值得強積金成員學習，從而將退休理財規劃做得更好。



＊管理強積金講求「自律」＊



何詩蓓曾提及小時候並不熱衷游泳，在父母支持下堅持至今，才有今日的「女飛魚」。一直

以來，她的訓練、習水生涯都十分刻苦，中學時期更要在凌晨３時起床完成功課，兼顧學業及習

水訓練，但這份自律和堅持亦令她成為今時今日的優才生。

成功非偶然，成員在管理強積金事宜上，也要向何詩蓓好好學習，認清自律的重要性。當大

家初投職場，會因強積金資產有限而忽略管理，但隨著累積的金額愈來愈大，大家要養成定期檢

視的習慣，並嚴守規律儲蓄、消費，及作適合的投資，為未來造好全面保障。



＊提升對強積金制度及投資的認識＊



每個運動員生涯中，難免會遇過逆境或樽頸。何詩蓓全靠掌握和正面面對自己的「弱點」，

對症下藥集中改善，成為了在２０２１年在短池世界游泳錦標賽２００米自由泳決賽，以破世界

紀錄的１分５０秒３１封后的重要因素。

對於一眾強積金成員來說，認清退休規劃目標後，也要克服自身對強積金管理認識不足的「

弱點」，加強對強積金計劃和理財的認知，剛投身職場的新鮮人更要加倍留意、打好基礎。在登

記參與強積金計劃時，強積金受託人會向準計劃成員提供一份簡化版說明書（《主要計劃資料文

件》），羅列基金選擇、管理費、供款，以及轉移、提取或整合強積金等資料。只要細心閱讀這

份短短數頁的文件，相信有助大家更輕鬆地掌握強積金這件「退休規劃」的大事。



＊加碼投資，全面提升退休保障＊



對於頂尖泳手而言，除了基本游泳鍛鍊，還要接受各種不同訓練，才能全面提升運動表現及

比賽成績。同樣道理，打工仔想退休生活過得豐盛，除了基本的強制性強積金供款之外，亦可考

慮加碼儲蓄投資，累積更充裕退休儲備，當中可考慮善用「可扣稅自願性供款」（ＴＶＣ），並

兼享稅務扣減優惠（ＴＶＣ及其他合資格年金保費合計的可扣稅總額上限為每年港幣６萬元）。

此理財工具好處在於彈性大，市民可按個人狀況，隨時增加、減少、停止、或重新開始供款。當

然，大家亦可以選擇其他投資工具，全方位提升自己的退休保障。

希望藉著何詩蓓的勵志故事，能帶給香港人更多希望、信心和鼓勵，只要堅持、自律、求進

，退休規劃及強積金管理並非難事，希望大家可以充份發揮超越精神，實踐健康長久好生活。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



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