《品中資－羅國森》同程（７８０）是携程（９９６１）的替代品

《品中資》上日的品評提到，雖然整體大市仍然不明朗，但旅遊概念股應該可以確認走出谷

底。而我也推介了兩隻旅遊概念股，分別是全球最大的網上一站式旅遊平台攜程集團

（０９９６１－Ｓ）（下稱攜程），以及全球最大的免稅品店經營商中國中免（０１８８０）（

下稱中免）。

奈何過去一周，港股繼續尋底，這兩隻旅遊概念股也顯著調整，其中攜程已經蒸發了今年以

來的升幅，短期走勢轉弱，但即使如此，該股仍然跑贏大市一大截。我認為，只要用分段收集的

策略，作一個中綫投資，應該會有不俗收穫的。

此外，我還想補充一點。過去兩年，旅遊相關的消費因為疫情大跌，現在疫情受控，這一刻

無疑會出現「報復式旅遊」，但要完全回復至疫情前的水平，甚至再有增長，可能需要很長時間

，因此，不能期望這些股票的股價可以很快創新高。

事實上，我也指出過，經過今次疫情，商務旅遊未必可以完全「恢復原狀」，因為很多跨國

的小型會議或商務拜訪未必需要以「實體」形式進行，而是可以透過視像解決。但無奈地，商務

旅遊的消費，比觀光旅遊大得多。因此，酒店旅遊業仍然需要作出更多變革，才可以令業務重拾

升軌。

另外，針對攜程來說，內地一日未完放寬入境檢疫限制，只靠境內遊是不足以令公司業務回

復正常的。而且，萬一疫情升溫，政府又會要求民眾減少旅遊，甚至就地過節或就地過年，這樣

就連境內遊也不能成行，對攜程始終是不利的。



＊中免是政策「敏感」股＊



補充過我對攜程的看法後，想再補充一下中免的情況。其實，她的情況跟攜程相若，如果內

地仍然採取嚴謹的入境檢疫措施，外國人始終不會願意去內地旅遊或公幹，這對中免的口岸免稅

品店經營是有打擊的。

即使境內遊的意慾仍然強勁，同樣地，如果疫情稍為嚴峻，政府又會勸籲民眾減少出行，這

樣也會打擊中免的口岸店業務。

另外，正如上次指出，中免過去兩年的整體業務不受疫情影響，全靠她在海南島的離島免稅

購物城的生意大升。但不要忘記，這個純粹是靠國家政策，一來中央想打做一個離島的免稅購物

城來推動消費，二來為了扶持中免，才放寬購買免稅品的金額。若非如此，中免的業務已經大受

打擊。

正因如此，中免是典型的政策受惠股，但未來的政策是否繼續，或是否會收緊實在難料，所

以，投資中免必須有心理準備要面對政策風險。當然，如果內地真的放寬入境檢疫政策，那麼，

這方面的政策風險便可以被抵銷，或變得不太致命。

另外，中免上市只有兩個月左右，主要的基石投資者所認購的股票，只有半年禁售期，即是

說，還有大約４個月，禁售期便結束。人工智能第一股的商湯（０００２０），股價在禁售期結

束後的大跌教訓，大家應該記憶猶新，歷歷在目吧！

雖然這些事件未必會在每一隻半新股中出現，但對小投資者來說，這始終是有陰影的，尤其

當中免的股價已經累積一定升幅時。

除了攜程和中免之外，今次我想再推介一隻旅遊概念股給大家參考，這隻股票我在兩三年前

也品評過，那就是同程旅行（００７８０）（下稱同程），該股票前稱同程藝龍，因為她是由同

程和藝龍兩間公司合併而成。

同程專注於火車和機票的訂購服務，而藝龍則專注酒店預訂服務，兩者合併後，成為內地三

大網上旅遊平台之一。去年１２月，公司改名為同程旅行，名字不再曖昧，而是打正旗號，跟旅

遊有關了。

同程於２０１８年１１月來港上市，招股價９﹒８元，經過幾年的「顛簸」後，股價仍有升

幅，昨日收市報１３﹒６８元。雖然升幅不算多，但考慮到同程是直接受疫情影響的股票，這個

股價水平其實已經收貨了。



＊同程旅行業務具靭性＊



更難得的是，２０２０年疫情最初在內地爆發時，同程的生意縱然倒退，但仍能賺錢。而當

２０２１年疫情稍為紓緩時，盈利便可大幅增長，超越２０１９年的數字，這一點比起攜程是有

過之而無不及的。

奈何今年首季至第二季時，內地疫情又再升溫，而且主要大城市都受到嚴格的封控，導致旅

遊和出行都受到嚴重干擾，經營才出現輕微虧損。我估計，下半年的情況應該有改善。



＊跟大股東騰訊合作無間＊



另外，值得一提的是，同程的主要股東並非別人，就是剛才提到的攜程，她是第二大股東，

持股大約兩成一，而最大股東更是騰訊（００７００），持股近兩成二。

早年同程與騰訊簽下５年獨家協議和５年優先續約權，於２０１７至２０２６年間，獨佔微

信錢包內訂票訂酒店的入口，並與騰訊大數據合作，在該平台作互動廣告。能夠在月活躍用戶已

逾１０億的超級應用程式上享有優先曝光權，自然是對同程的發展起了很大的支援作用。

去年同程成功再與騰訊續約，在微信支付界面中擁有兩個「入口」，令到去年的活躍用戶中

，有八成是來自微信支付的界面。而且，同程還跟騰訊其他平台合作，例如搜一搜、ＱＱ音樂、

ＱＱ瀏覽器和騰訊視頻等等，以更程度上提高知名度和直接的生意機會。

另外，我又頗欣賞同程的創意營銷，例如他們首創用「機票盲盒」的手法去推銷機票，這都

令同程在艱難的環境下仍然得到業務機會。因此，如果大家想找一隻純粹的旅遊概念股，以網上

代訂酒店和交通工具為主要業務的同程，應該是另一個不俗的選擇，也可以是攜程的「替代品」

。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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