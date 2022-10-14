《雷鳴天下－雷鼎鳴》真理可否靠事實檢驗？

《雷鳴天下》很多人都應有此經驗，在他們所遇過的人當中，或是在網上，有些人雖然口頭

上認同「事實勝於雄辯」，但實際上，在無可質疑的證據面前，大多數人恐怕不是放棄一些被推

翻掉的錯誤成見，而是繼續堅持，甚至頗為憤怒。



原來此現象絕非港人獨有，可能還是人性的一部分。近年來，國際社會科學界對此作了數以

千計的實驗，大都推翻了這假說︰「當你的信念受到事實挑戰時，你會改變你的看法，並把新的

資訊融入你的想法中。」但卻支持這假說︰「當你最深的信念與證據相矛盾時，你原本的信念會

更強烈。」



這可是小事大事都不妙。我有位小學與中學同學麥錦雄，很熱心搞舊同學的聯誼活動，他從

實踐中得到一句很值得深思的名言︰「真理絕非愈辯愈明。」為何對人性的認知有此悲觀的看法

？蓋因他發現，就算一方能提出大量事實作根據，持相反理念的另一方也絕不會接受。既然如此

，還是友誼萬歲，不爭論尖銳問題為上。



＊多數人不會改正錯誤信念＊



上述只是有普遍性的小事，我們這一輩人，大都懂得在社交場合中避談政治不談宗教。但信

念並不一定有事實作基礎，對政治制度的成敗卻大有影響。美國開國元勳之一的杰弗遜在

１７８９年說過︰「當人民都掌握充分資訊時，他們當有資格建立自己的政府。」換言之，當人

民並非無知時，西方的民主制度可行。近年的大量研究卻指明，在事實面前，很多人，甚至是大

多數人，都不見得會改變自己錯誤的信念，既然如此，怎可保證選出來的總統不是個壞蛋？



更有甚者，上面提到的大量研究中，發現人民對某些信念的強烈執著，並非源自他們對相關

問題有深入認識。這樣便慘情了，政治的活躍參與者，雖事事自以為站在道德高地，但原來大有

可能是無知之輩。此等情節，３年前港人早已領教過。有些人信口雌黃，繪影繪聲，聲淚俱下，

連大學校長也甘心受騙，卻原來全無事實依據。香港的輿論也並非全無反擊，但這又墮入另一種

現象︰「適得其反效應」（Ｂａｃｋｆｉｒｅ Ｅｆｆｅｃｔ），提出事實者會使到對方十分不

舒服，因為這會造成他們認知失調，其自我保護機制會促使這些人作出與事實無關的人身攻擊，

攻擊愈厲害愈反映攻擊者的不安。也有研究者用抗生素作比喻，用藥力不足的抗生素，不但治不

了病，還會產生抗藥性，對病情不利，用事實去推翻錯誤的信念，起到的效果只是讓某些人以後

更不願意認識事實，繼續把頭埋在沙中。



千萬不要以為上述論斷只是憑空臆測。在生活中或國際大環境中，在在可見事實改變不了信

念的例子。篇幅所限，只舉幾例。



近２０年前，美國國務卿用一小瓶粉末作「證據」，說伊拉克有大殺傷力武器，必須揮軍攻

入伊拉克摧毀這些武器。事後美國完全找不到這些武器，連痕迹也沒有，但不要以為支持侵略的

人便甘心接受道德審判，承認自己的錯誤，這些人今天還在死撑，更強烈相信伊拉克確曾有這些

武器。



＊反疫苗者拒接納科學證據＊



新冠肆虐，但不肯打針的大有人在，以致香港近３成８０歲以上的長者一針也未打，處於險

境。其實反疫苗並非香港獨有，外國的研究顯示，她們的反疫苗者（並非只反新冠疫苗，一切俱

反）對科學證據毫不理會，證據愈多，他們只會更認為這是藥物公司在背後指揮。



中國近４３年實質ＧＤＰ上升了４３倍，但一向以來，每年都有人說中國經濟在當年便要崩

潰。此等「預言」以在美國的反華律師章家敦為代表，奇便奇在他的「預言」次次都被事實推翻

後，他還敢再作預測，希望終有一次是對的，更奇的是，還有人相信，足見事實有時並非止謠良

藥。



南京大屠殺的人證物證多不勝數，但日本否認有此罪行發生過的，大有人在。



３年前８３１事件今天還有人相信，今年的８月３１日，還有人到太子港鐵站拜祭「亡靈」

。港鐵錄影中找不到證據，「死者」眾多，但竟沒有家屬或朋友苦主，聽說也有人「復陽」了，

但今天對８３１深信不疑的人不少，有無此事實不重要，重要的是，若此事沒有發生過，那麼當

日的激情怒氣，豈不顯得可笑？這如何可接受？



世上的末日邪教不少，曾有邪教預言１９５４年１２月２１日為世界末日。據研究者發現，

預言落空後，這批信徒更堅持信念。



物理學一代宗師普朗克（Ｍａｘ Ｐｌａｎｃｋ）曾說︰「科學真理的勝利並非靠說服反對

者，使他們看到真理之光，而是靠反對者都死乾死淨。」我常說，大學教育只要能使學生習慣用

邏輯推論及用科學方法搜集證據，那麼就算學生其他的學不到，大學教育也算成功。看來這不容

易。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

（轉載自晴報）

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