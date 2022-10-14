《神州縱橫－凌昆》中國要有效應對新危機

《神州縱橫》中國經濟正面臨內外交困之境，內需不足已是眾所周知，刺激措施已應出盡出

卻仍未見明顯改善，１０月初國慶節消費未如理想。與此同時一柱擎天的外需亦恐難保，令人關

注。



＊新危機一觸即發＊



外需面對的國際政經局勢風雨飄搖，危機一觸即發。對此事筆者自年初起已多次預警，現在

看來正開始實現。且情況還比預期凶險。不單西方政經體制出現了嚴重的根本性問題，新興陣營

包括中國亦弊病叢生，萬事齊?。深層問題如高債券、資產泡沫、金融等實體經濟脫節，量寬逆

轉和社會撕裂、民粹主義、政府無力等，都是耳熟能詳，現時再受到以下兩大國素推動，更增凶

險且集群爆發。第一個因素是天災。新冠疫情乃其首項：持續多年下疫情既做成了短暫的供應鏈

斷裂，也做成了一些較長遠的影響，如需求模式及產能布局變化，和長新冠做成勞動力短缺等。

據報在美國長新冠已令達１０萬甚至百萬計的勞力退市。另一項是極端氣候，這在做成農牧業欠

收外還影響了再生能源產業。最近又傳出歐洲爆發了史上最大規模的禽流感。無論成因為何，天

災影響了生產及推高了通脹，是滯脹元凶之一。除天災外第二大因素是地緣政爭。之前中美對抗

給美國帶來了關稅型通脹，又打擊了中美間的產業分工。但影響遠比這嚴重的是俄烏戰爭，這做

成了廣泛的能源、農作物通脹、產能消失等，除短期衝擊外還有重大的長遠效應。



＊歐洲或成危機源頭＊



亞洲金融風暴源自亞洲，金融海嘯源自美國，新一輪風暴則很可能源自歐洲，因為歐洲是各

種問題的匯聚點和矛盾最為尖銳之地。歐洲正開展以ＢＦ﹒７新變種為基礎的新一波疫情，極端

氣候影響面很廣，而俄烏戰爭又不斷深化。俄羅斯吞併烏東四區把戰爭帶入新階段，還爆發了能

源戰：俄羅斯佔領了在烏柬的全歐最大核電站，又相信是美國炸了北溪氣管。俄羅斯揚言動用核

武，拜登則指可能出現「末日大戰」（Ａｒｍａｇｅｄｄｏｎ）。波蘭等國對此認真看待，向人

民派碘片，美國則撥款３億購買抗輻射藥物。此種情形即使在美蘇冷戰期間亦罕見。與此同時歐

洲多國政局動盪，歐盟與英國矛盾難解，歐盟內部則分化日甚，法德的領導軸心不再存在，且兩

國對歐盟發展取向南轅北轍。第一滴血已見：德國屬國有化能源公司Ｕｎｉｐｅ，瑞典央行正密

切注視瑞信情況，而英倫銀行要出手救退休基金，否則危機已爆。以上種種對中國自有重大影響

，筆者早已指出中國享有「抗疫紅利」及「烏戰紅利」，受惠多於受損。新風暴同樣會帶來新挑

戰與新機遇，且看中國能否收獲「風暴紅利」了。《資深評論員 凌昆》



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